 Commerzbank-Aktie - WKN CBK100: Commerzbank praktisch unverändert

FrankfurtDie Anteilseigner von Commerzbank haben keinen großen Grund enttäuscht zu sein. Bisher gibt die Aktie der Bank im Vergleich zu den anderen Werten im Index kaum spürbar nach. Der Anteilschein erreicht den aktuellen Stand von 7,83 Euro und hat sich damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs um 0,15 Prozent verschlechtert.

Im Dax gehört die Aktie mit 0,15 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Das Wertpapier liegt auf Position 16 im Mittelfeld der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 11.582 Punkten (unverändert 0,03 Prozent). Daher entwickelt sich die Commerzbank-Aktie unwesentlich schwächer als der Index.

Am Freitag ist die Commerzbank-Aktie zum Preis von 7,81 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 7,88 Euro.

Die Commerzbank-Aktie liegt mit 13,1 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 9,01 Euro beträgt. Es war am 8. Januar 2016 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 3. August 2016 und beträgt 5,16 Euro.

Bis um 17:00 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 64,42 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 80,3 Millionen Euro gehandelt worden. Am 10. März 2000 wurde mit 266,42 Euro das Allzeit-Hoch der Commerzbank-Aktie erreicht. Mit 5,16 Euro wurde das Allzeit-Tief am 3. August 2016 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

04.01.2017 Lampe belässt Commerzbank auf 'Kaufen' - Ziel 9 Euro

Das Düsseldorfer Bankhaus Lampe hat die Einstufung für Commerzbank auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Europäische Bankaktien hätten sich im vergangenen Dezember besser als der Markt entwickelt, schrieb Analyst Neil Smith in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Einige Titel notierten mehr als 60 Prozent über ihren Jahrestiefständen 2016. Er bevorzuge wegen des Potenzials für eine Trendwende weiterhin Aktien wie die der von ihm favorisierten Commerzbank und der Deutschen Bank./gl/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

