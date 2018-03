 Continental-Aktie - WKN 543900: Continental fällt mit 0,6 Prozent gering

Mit einem Rückgang von 0,6 Prozent gehörte der Anteilschein des Automobilzulieferers Continental zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte beim Handelsende mit 225,90 Euro.

Continental

FrankfurtMinimal bergab ging es mit dem Papier der Continental-Aktie. Bis zum Ende des Handelstages verlor der Anteilschein des Reifenproduzenten 1,30 Euro (0,57 Prozent) im Vergleich zum Schlusswert von 227,20 Euro des Vortages. Zuletzt wird der Continental-Anteilschein mit 225,90 Euro gehandelt.

Der Wert gehörte im Dax mit 0,57 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Der Anteilschein lag am Ende des Handelstages auf Platz 18 im Mittelfeld des Performance-Index. Der Dax schloss bei 12.478 Punkten (minus 0,39 Prozent). Deshalb entwickelte sich die Continental-Aktie unwesentlich schwächer als der Index, der sich um 0,39 Prozent und 49 Punkte verschlechterte.

Am Dienstag den 27.02.2018 war die Continental-Aktie zum Preis von 227,70 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch betrug 228,80 Euro.

Die Continental-Aktie lag am Ende des Handelstages mit 12,2 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 257,40 Euro beträgt. Es war am 9. Januar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 4. August 2017 und beträgt 186,55 Euro.

Auf 60,65 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 54,5 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Continental-Aktie betrug 257,40 Euro und war am 9. Januar 2018 erreicht worden. Mit 8,52 Euro wurde das Allzeit-Tief am 21. September 2001 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

26.02.2018 Berenberg hebt Ziel für Continental auf 210 Euro - 'Sell'

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Continental von 150 auf 210 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Analyst Fei Teng spielte in einer am Montag vorliegenden Studie die Optionen für eine Aufspaltung des Reifenherstellers und Autozulieferers durch und berücksichtigte die berechneten Wahrscheinlichkeiten nun in seinem Bewertungsmodell. Sein Fazit: Viele Möglichkeiten seien im Aktienkurs schon eingepreist./tih/jha/ Datum der Analyse: 23.02.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

