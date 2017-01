 Continental-Aktie - WKN 543900: Continental fällt mit 0,9 Prozent gering

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDie Anleger von Continental haben keinen großen Grund enttäuscht zu sein. Bisher gibt die Aktie des Automobilzulieferers im Vergleich zu den anderen Werten im Index gering nach. Der Anteilschein erreicht den aktuellen Stand von 187,15 Euro und hat sich damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs um 0,9 Prozent verschlechtert.

Im Dax gehört das Wertpapier mit 0,9 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Der Wert liegt auf Position 28 in der Schlussgruppe des Index. Der Dax liegt derzeit bei 11.621 Punkten (plus 0,21 Prozent). Daher entwickelt sich die Continental-Aktie schlechter als der Index.

Mit einem Preis von 188,35 Euro ist der Anteilschein am Freitag in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 188,55 Euro.

Die Continental-Aktie liegt mit 9,4 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 206,55 Euro beträgt. Es war am 3. März 2016 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 10. November 2016 und beträgt 158,20 Euro.

Auf 16,92 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 12:00 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 13,5 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der Continental-Aktie beträgt 234,25 Euro und war am 16. März 2015 erreicht worden. Mit 8,52 Euro wurde das Allzeit-Tief am 21. September 2001 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

19.01.2017 Jefferies belässt Continental auf 'Buy' - Ziel 203 Euro

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental auf "Buy" mit einem Kursziel von 203 Euro belassen. Trotz einer erwartet langsameren Fahrzeugproduktion dürfte 2017 für die europäischen Autozulieferer ein weiteres Wachstumsjahr werden, schrieb Analyst Ashik Kurian in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Vor allem bei den deutschen Vertretern Conti, Schaeffler und Hella sei mit einem beschleunigten organischen Wachstum zu rechnen./edh/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.