 Continental-Aktie - WKN 543900: Continental fällt mit 1 Prozent gering

FrankfurtDie Aktie des Automobilzulieferers Continental gehört mit einer negativen Entwicklung von 1,02 Prozent zu den deutlichen Verlierern des Tages. Im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss von 206,65 Euro hat sie sich um 2,10 Euro auf 204,55 Euro verschlechtert.

Der Wert gehört im Dax mit 1,02 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier liegt auf Rang 28 in der Schlussgruppe des Index. Der Dax liegt derzeit bei 12.476 Punkten (plus 0,17 Prozent). Damit entwickelt sich die Continental-Aktie schlechter als der Index.

Am Dienstag ist die Continental-Aktie zum Preis von 207,45 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 207,45 Euro.

Die Continental-Aktie liegt mit 1,3 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 207,30 Euro beträgt. Es war am 24. April 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 10. November 2016 und beträgt 158,20 Euro.

Bis um 09:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 16,10 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 17,0 Millionen Euro gehandelt worden. Am 16. März 2015 wurde mit 234,25 Euro das Allzeit-Hoch der Continental-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 21. September 2001 liegt bei 8,52 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

24.04.2017 HSBC belässt Continental auf 'Buy' - Ziel 230 Euro

Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Continental auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Analyst Horst Schneider stellte sich in einer am Montag veröffentlichten Branchenstudie die Frage, ob im ersten Quartal starke Absatzzahlen bereits den Höhepunkt für Aktien aus dem europäischen Autosektor bedeuten. Während es bei Autobauern zuletzt bereits eine Schwächeperiode gegeben habe, sei dies bei Zulieferern nicht der Fall gewesen. Die Kursdifferenz zwischen den beiden Bereichen befinde sich aber auch auf einem Rekordstand./tih/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.