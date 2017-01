 Continental-Aktie - WKN 543900: Continental gewinnt 1,8 Prozent

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDie Aktie des Automobilzulieferers Continental, die beim letzten Börsenschluss mit 183,70 Euro notierte, zeigt mit deutlichen 1,77 Prozent Plus und einem aktuellen Kurswert von 186,95 Euro eine positive Entwicklung.

Im Dax gehört der Anteilschein mit 1,77 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Der Wert liegt auf Platz 9 im oberen Drittel der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 11.578 Punkten (plus 0,84 Prozent). Damit entwickelt sich die Continental-Aktie besser als der Index.

Am Montag ist die Continental-Aktie zum Preis von 184,00 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 187,80 Euro.

Die Continental-Aktie liegt mit 15,1 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 220,10 Euro beträgt. Es war am 5. Januar 2016 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 10. November 2016 und beträgt 158,20 Euro.

Auf 30,02 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 18,7 Millionen Euro gehandelt. Am 16. März 2015 wurde mit 234,25 Euro das Allzeit-Hoch der Continental-Aktie erreicht. Mit 8,52 Euro wurde das Allzeit-Tief am 21. September 2001 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

20.12.2016 Merrill Lynch hebt Ziel für Continental auf 215 Euro - 'Buy'

Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat das Kursziel für Continental nach einem Analystenwechsel von 205 auf 215 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Sorgen um das Dieselgeschäft des Automobilzulieferers seien übertrieben, schrieb der neu zuständige Analyst Kai Müller in einer Studie vom Dienstag. Der deutliche Kursrückgang im zweiten Halbjahr biete eine sehr attraktive Einstiegsgelegenheit in die qualitativ hochwertige Aktie./tav/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.