 Continental-Aktie - WKN 543900: Continental legt mit 0,6 Prozent leicht zu

Das Wertpapier des Automobilzulieferers Continental gehörte mit einer positiven Entwicklung von 0,6 Prozent zu den Bestplatzierten des Tages. Der Wert notierte bei Handelsschluss mit 220,40 Euro.

Continental

FrankfurtNur minimal bergauf ging es mit der Continental-Aktie. Bis zum Ende des Handelstages gewann der Wert des Automobilzulieferers 1,40 Euro im Vergleich zum Schlusswert von 219,00 Euro des Vortages und machte damit 0,64 Prozent gut. Zuletzt wird die Continental-Aktie mit 220,40 Euro gehandelt.

Im Dax gehörte die Aktie mit 0,64 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Der Wert lag am Ende des Handelstages auf Platz zehn im Mittelfeld des Performance-Index. Der Dax schloss bei 12.115 Punkten (plus 0,2 Prozent). Deshalb entwickelte sich die Continental-Aktie stärker als der Index, der sich um 24 Punkte und 0,2 Prozent verbesserte.

Am Dienstag den 06.03.2018 war die Aktie des Reifenproduzenten zum Preis von 222,10 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch betrug 223,40 Euro.

Die Continental-Aktie lag am Ende des Handelstages mit 14,4 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 257,40 Euro beträgt. Es war am 9. Januar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 4. August 2017 und beträgt 186,55 Euro.

Auf 72,94 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 87,4 Millionen Euro gehandelt. Am 9. Januar 2018 wurde mit 257,40 Euro das Allzeit-Hoch der Continental-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 21. September 2001 lag bei 8,52 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

27.02.2018 Bernstein belässt Continental AG auf 'Market-Perform'

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zu Fahrverboten in Städten auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Im Kampf gegen schmutzige Luft in deutschen Städten haben die Bundesrichter Fahrverbote für Dieselautos grundsätzlich erlaubt. Die Nachricht werde sich wohl auf die Gewinne der Autobauer auswirken, wenngleich eine Quantifizierung schwierig sei, schrieb Analyst Max Warburton in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Es dürfte auch noch etwas Zeit vergehen, bevor es Verbote geben werde. Zudem dürfte es Begrenzungen geben, etwa auf bestimmte Regionen, Zeiten und Fahrzeuge./ajx/stw Datum der Analyse: 27.02.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.