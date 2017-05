 Continental-Aktie - WKN 543900: Continental mit geringen Kursverlusten von 0,5 Prozent

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtMinimal abwärts geht es mit dem Kurs der Continental. Derzeit verliert der Wert des Automobilzulieferers, der beim letzten Börsenschluss mit 207,65 Euro notierte, 1,10 Euro (0,53 Prozent). Zuletzt wird die Continental-Aktie mit 206,55 Euro gehandelt.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Continental nach Zahlen von 218,00 auf 227,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach einem starken Auftaktquartal des Autozulieferers habe sie ihre bereinigten operativen Gewinnschätzungen (Ebit) bis 2019 etwas angehoben, schrieb Analystin Lucile Leroux in einer Studie vom Dienstag. Dass das Reifengeschäft eher enttäuschte, hält die Expertin nur für einen vorübergehenden Effekt. Im zweiten Halbjahr dürften sich dort Preiserhöhungen positiv auswirken.

Im Dax gehört der Wert mit 0,53 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Der Anteilschein liegt auf Rang 28 in der Schlussgruppe des Index. Der Dax liegt derzeit bei 12.809 Punkten (unverändert 0,02 Prozent). Daher entwickelt sich die Continental-Aktie schlechter als der Index.

Mit einem Preis von 207,10 Euro ist der Wert am Dienstag in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 207,35 Euro.

Die Continental-Aktie liegt mit 1,8 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 210,35 Euro beträgt. Es war am 12. Mai 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 10. November 2016 und beträgt 158,20 Euro.

Bis um 14:30 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 33,14 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 19,3 Millionen Euro gehandelt. Am 16. März 2015 wurde mit 234,25 Euro das Allzeit-Hoch der Continental-Aktie erreicht. Mit 8,52 Euro wurde das Allzeit-Tief am 21. September 2001 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

11.05.2017 HSBC hebt Ziel für Continental AG auf 250 Euro - 'Buy'

Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Continental nach Zahlen zum ersten Quartal von 230 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz starker Auftragseingänge und der Zuversicht des Managements würden die Aktien des Autozulieferers mit einem Abschlag gehandelt, schrieb Analyst Henning Cosman in einer Studie vom Donnerstag. Dies sei nicht gerechtfertigt. Unter den Branchenwerten in der EU bleibe Conti sein "Top Pick"./la/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.