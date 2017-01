 Continental-Aktie - WKN 543900: Continental mit geringen Kursverlusten von 0,7 Prozent

FrankfurtUnmerklich bergab geht es mit dem Wert der Continental. Bis zur Stunde verliert der Anteilschein des Reifenproduzenten 1,35 Euro (0,71 Prozent) im Vergleich zum Schlusswert von 189,00 Euro des Vortages. Zuletzt wird der Continental-Anteilschein mit 187,65 Euro gehandelt.

Die Aktie gehört im Dax mit 0,71 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Der Anteilschein liegt auf Position 19 im Mittelfeld des Index. Der Dax liegt derzeit bei 11.558 Punkten (minus 0,61 Prozent). Damit entwickelt sich die Continental-Aktie unbedeutend schlechter als der Index.

Mit einem Preis von 187,90 Euro ist die Aktie am Montag in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 188,90 Euro.

Die Continental-Aktie liegt mit 9,2 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 206,55 Euro beträgt. Es war am 3. März 2016 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 10. November 2016 und beträgt 158,20 Euro.

Bis um 11:30 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 11,10 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 0,0 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Continental-Aktie beträgt 234,25 Euro und war am 16. März 2015 erreicht worden. Mit 8,52 Euro wurde das Allzeit-Tief am 21. September 2001 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

12.01.2017 Berenberg belässt Continental auf 'Sell' - Ziel 140 Euro

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Continental vor dem Hintergrund der Automesse in Detroit auf "Sell" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Der Margenausblick des Autozulieferers und Reifenherstellers für 2017 falle etwas schwächer aus als gedacht, schrieb Analyst Fei Teng in einer Studie vom Donnerstag. Er kündigte an, seine Schätzungen zu überarbeiten. Mit größeren Anpassungen an den Konsensschätzungen sei jedoch nicht zu rechnen./ajx/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.