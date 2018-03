 Continental-Aktie - WKN 543900: Continental mit wenig Bewegung

Ohne große Bewegung zeigt sich die Aktie des Reifenproduzenten Continental . Der Wert notiert bis zur Stunde mit 222,70 Euro.

Continental

FrankfurtDer Wert des Automobilzulieferers Continental gehört bis zur Stunde mit einem Zuwachs von 0,23 Prozent zu den im Großen und Ganzen gleichbleibenden Werten des Tages. Im Vergleich zum Vortagesschlusskurs von 222,20 Euro kann sie sich minimal um 50 Cent auf 222,70 Euro verbessern.

Im Dax gehört der Wert mit 0,23 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Das Papier liegt derzeit auf Position elf im Mittelfeld des Performance-Index. Der Dax realisiert derzeit 12.436 Punkte (plus 0,15 Prozent). Somit entwickelt sich die Continental-Aktie unbedeutend stärker als der Index, der sich um 0,15 Prozent und 18 Punkte verbessert.

Mit einem Preis von 221,80 Euro ist der Anteilschein am Dienstag den 13.03.2018 in den Handel gegangen und erreicht zwischenzeitlich ein Tageshoch von 223,00 Euro.

Die Continental-Aktie liegt derzeit mit 13,5 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 257,40 Euro beträgt. Es war am 9. Januar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 4. August 2017 und beträgt 186,55 Euro.

Auf 21,53 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 11:30 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 20,3 Millionen Euro gehandelt. Am 9. Januar 2018 wurde mit 257,40 Euro das Allzeit-Hoch der Continental-Aktie erreicht. Mit 8,52 Euro wurde das Allzeit-Tief am 21. September 2001 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

09.03.2018 SocGen hebt Ziel für Continental AG auf 250 Euro - 'Buy'

Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Continental nach Jahreszahlen von 245 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate hätten bestätigt, dass der Autozulieferer und Reifenhersteller wieder auf Kurs sei, schrieb Analyst Erwann Dagorne in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das erhöhte Kursziele spiegele die jüngste Aufwertung des Automobilsektors wider./ajx/ag Datum der Analyse: 09.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.