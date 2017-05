 Continental-Aktie - WKN 543900: Continental nahezu konstant

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDie Aktie des Automobilzulieferers Continental gehört mit einer negativen Entwicklung von unbedeutenden 0,44 Prozent zu den Verlierern des Tages. Im Vergleich zum Vortag von 205,30 Euro hat sie sich um 90 Cent minimal auf 204,40 Euro minimal verschlechtert.

Im Dax gehört die Aktie mit 0,44 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Das Wertpapier liegt auf Rang 18 im Mittelfeld des Index. Der Dax liegt derzeit bei 12.602 Punkten (minus 0,36 Prozent). Daher entwickelt sich die Continental-Aktie wenig schwächer als der Index.

Am Freitag ist die Continental-Aktie zum Preis von 204,40 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 205,50 Euro.

Die Continental-Aktie liegt mit 2,6 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 209,95 Euro beträgt. Es war am 28. April 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 10. November 2016 und beträgt 158,20 Euro.

Bis um 13:00 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 26,43 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 42,5 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Continental-Aktie beträgt 234,25 Euro und war am 16. März 2015 erreicht worden. Mit 8,52 Euro wurde das Allzeit-Tief am 21. September 2001 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

04.05.2017 Barclays belässt Continental auf 'Equal Weight' - Ziel 184 Euro

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Continental auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 184 Euro belassen. Die Pläne des Autozulieferers Delphi zur Abspaltung des Getriebegeschäfts könnten die Stimmung für die Continental-Aktie verschlechtern, schrieb Analystin Kristina Church in einer Studie vom Donnerstag. Denn genau eine solche Abspaltung habe sich der Markt in der vergangenen Woche bei Conti für den Bereich erhofft. Die Veranstaltung habe aber enttäuscht und keine größeren strukturellen Änderungen beim Dax-Konzern gebracht./tav/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

