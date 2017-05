 Continental-Aktie - WKN 543900: Continental nahezu konstant

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtGering abwärts geht es mit dem Kurs der Continental. Derzeit verliert der Wert des Reifenproduzenten, der beim letzten Börsenschluss mit 202,45 Euro notierte, 55 Cent (0,27 Prozent). Zuletzt wird die Continental-Aktie mit 201,90 Euro gehandelt.

Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Continental nach jüngsten Branchendaten vom französischen Reifen-Konkurrenten Michelin auf "Buy" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Dies geht aus einer von Analyst Thomas Besson am Donnerstag veröffentlichten Branchenstudie hervor.

Im Dax gehört der Anteilschein mit 0,27 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Der Schein liegt auf Position 15 im Mittelfeld des Index. Der Dax liegt derzeit bei 12.590 Punkten (minus 0,33 Prozent). Damit entwickelt sich die Continental-Aktie unwesentlich besser als der Index.

Am Donnerstag ist die Continental-Aktie zum Preis von 202,50 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 202,65 Euro.

Die Continental-Aktie liegt mit 4,0 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 210,35 Euro beträgt. Es war am 12. Mai 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 10. November 2016 und beträgt 158,20 Euro.

Auf 60,05 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:30 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 64,2 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der Continental-Aktie beträgt 234,25 Euro und war am 16. März 2015 erreicht worden. Mit 8,52 Euro wurde das Allzeit-Tief am 21. September 2001 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

17.05.2017 UBS belässt Continental AG auf 'Buy' - Ziel 232 Euro

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental nach jüngsten Branchendaten von Michelin auf "Buy" mit einem Kursziel von 232 Euro belassen. Er stehe dem Reifensektor weiterhin positiv gegenüber, schrieb Analyst David Lesne in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Er bevorzugt die etablierten Werte. Seine "Top-Picks" sind Michelin und Continental./ajx/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

