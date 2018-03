 Continental-Aktie - WKN 543900: Continental notiert mit 1,3 Prozent Verluste

Mit einem Minus von 1,3 Prozent gehörte der Anteilschein des Automobilzulieferers Continental zu den Verlierern des Tages. Beim Handelsende notierte der Wert mit 220,90 Euro.

FrankfurtEnttäuschung bei den Anteilseignern des Continental-Anteilscheins. Bis zum Börsenschluss verlor die Aktie des Reifenproduzenten 3,00 Euro, fiel auf den Stand von 220,90 Euro zurück und hatte sich damit im Vergleich zum Vortag um deutliche 1,34 Prozent verschlechtert.

Die Commerzbank hat die Einstufung für Continental nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 247 Euro belassen. Die 2017er-Resultate des Autozulieferers und Reifenherstellers änderten am Gesamtbild nichts, schrieb Analystin Yasmin Steilen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie warte nun auf neue Informationen zur Strategie.

Der Anteilschein gehörte im Dax mit 1,34 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie lag bei Handelsschluss auf Rang 28 in der Schlussgruppe des Performance-Index. Der Dax schloss bei 12.334 Punkten (minus 0,17 Prozent). Daher entwickelte sich die Continental-Aktie schwächer als der Index, der sich um 21 Punkte und 0,17 Prozent verschlechterte.

Mit einem Preis von 223,30 Euro war die Aktie am Freitag den 09.03.2018 in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 223,30 Euro.

Die Continental-Aktie lag bei Handelsschluss mit 14,2 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 257,40 Euro beträgt. Es war am 9. Januar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 4. August 2017 und beträgt 186,55 Euro.

Bis um 17:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 128,61 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 86,7 Millionen Euro gehandelt worden. Am 9. Januar 2018 wurde mit 257,40 Euro das Allzeit-Hoch der Continental-Aktie erreicht. Mit 8,52 Euro wurde das Allzeit-Tief am 21. September 2001 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

08.03.2018 UBS belässt Continental auf 'Buy' - Ziel 253 Euro

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental nach endgültigen Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 253 Euro belassen. Die Resultate seien weitgehend "in line" ausgefallen, schrieb Analyst David Lesne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit dürften sich die Konsensschätzungen für die weitere Geschäftsentwicklung des Reifenherstellers und Autozulieferers kaum ändern./edh/zb Datum der Analyse: 08.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.