 Continental-Aktie - WKN 543900: Continental praktisch unverändert

Ohne große Bewegung zeigte sich der Wert des Reifenproduzenten Continental . Die Aktie notierte bei Handelsschluss mit 215,80 Euro.

Continental

FrankfurtUnbedeutend bergauf ging es mit dem Kurs der Continental-Aktie. Bis zum Börsenschluss gewann der Anteilschein des Reifenproduzenten 1,05 Euro (0,49 Prozent) im Vergleich zum Schlusswert von 214,75 Euro des Vortages. Zuletzt wird die Continental-Aktie mit 215,80 Euro gehandelt.

Das Wertpapier gehörte im Dax mit 0,49 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Der Wert lag am Ende des Handelstages auf Position 14 im Mittelfeld des Performance-Index. Der Dax schloss bei 12.969 Punkten (plus 0,51 Prozent). Damit entwickelte sich die Continental-Aktie wenig schlechter als der Index, der sich um 66 Punkte und 0,51 Prozent verbesserte.

Am Mittwoch den 04.10.2017 war die Continental-Aktie zum Preis von 215,00 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch betrug 216,95 Euro.

Die Continental-Aktie lag am Ende des Handelstages mit 0,2 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 216,30 Euro beträgt. Es war am 2. Oktober 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 10. November 2016 und beträgt 158,20 Euro.

Auf 92,78 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 48,4 Millionen Euro gehandelt. Am 16. März 2015 wurde mit 234,25 Euro das Allzeit-Hoch der Continental-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 21. September 2001 lag bei 8,52 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

29.09.2017 Warburg Research belässt Continental AG auf 'Buy' - Ziel 250 Euro

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Continental auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Auf einer Investorenveranstaltung habe der Reifenhersteller glaubhaft gezeigt, dass er seine Ziele für dieses Jahr erreichen kann, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer Studie vom Freitag. Der Ausblick für das Umsatz- und Gewinnwachstum in den kommenden Jahre bliebe derweil vielversprechend./kro/la Datum der Analyse: 29.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

