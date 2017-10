 Continental-Aktie - WKN 543900: Continental praktisch unverändert

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtUnmerklich abwärts ging es mit dem Kurs des Continental-Anteilscheins. Bis zum Ende des Handelstages verlor der Schein des Automobilzulieferers, der beim letzten Börsenschluss mit 216,15 Euro notierte, 85 Cent (0,39 Prozent). Zuletzt wird die Continental-Aktie mit 215,30 Euro gehandelt.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental nach Absatzzahlen für September auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Die Daten belegten ein beschleunigtes Wachstum beim Reifenabsatz für Pkw in Europa und China, schrieb Analyst David Lesne in einer Studie vom Freitag. Der Reifenmarkt entwickele sich noch immer etwas besser als die Prognosen von Michelin und Continental für 2017.

Im Dax gehörte der Wert mit 0,39 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier lag bei Handelsschluss auf Rang 27 in der Schlussgruppe des Index. Der Dax schloss bei 12.998 Punkten (plus 0,12 Prozent). Daher entwickelte sich die Continental-Aktie schlechter als der Index, der sich um 15 Punkte und 0,12 Prozent verbesserte.

Mit einem Preis von 215,85 Euro war der Anteilschein am Freitag den 13.10.2017 in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 215,90 Euro.

Die Continental-Aktie lag bei Handelsschluss mit 1,2 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 217,90 Euro beträgt. Es war am 5. Oktober 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 10. November 2016 und beträgt 158,20 Euro.

Bis um 17:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 53,98 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 44,4 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der Continental-Aktie betrug 234,25 Euro und war am 16. März 2015 erreicht worden. Mit 8,52 Euro wurde das Allzeit-Tief am 21. September 2001 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

11.10.2017 UBS belässt Continental AG auf 'Buy' - Ziel 230 Euro

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Nach Kartellvorwürfen und der Debatte um ein Fahrverbot für Dieselfahrzeuge hätten niedrige Bewertungen im Automobilsektor viele Investoren wieder angezogen, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer europäischen Branchenstudie vom Mittwoch.Reifenhersteller sollten von Margensteigerungen profitieren./bek/ajx Datum der Analyse: 11.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.