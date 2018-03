 Continental-Aktie - WKN 543900: Continental praktisch unverändert

Der Wert des Reifenproduzenten Continental zeigte wenig Änderung. Die Aktie notierte bei Handelsschluss mit 223,40 Euro.

Continental

FrankfurtDer Wert des Reifenproduzenten Continental konnte sich bei Handelsschluss behaupten. Im Vergleich zum Vortagsstand von 223,60 Euro blieb der Kurs unverändert.

Im Dax gehörte der Anteilschein bei Handelsschluss zu den unveränderten Werten des Tages. Das Papier lag bei Handelsschluss auf Rang sieben im oberen Drittel des Index. Der Dax schloss bei 12.205 Punkten (minus 0,63 Prozent). Daher entwickelte sich die Continental-Aktie stärker als der Index, der sich um 0,63 Prozent und 78 Punkte verschlechterte.

Mit einem Preis von 223,90 Euro war die Aktie am Dienstag den 13.02.2018 in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 225,40 Euro.

Die Continental-Aktie lag bei Handelsschluss mit 13,2 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 257,40 Euro beträgt. Es war am 9. Januar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 4. August 2017 und beträgt 186,55 Euro.

Bis um 17:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 59,74 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 89,3 Millionen Euro gehandelt. Am 9. Januar 2018 wurde mit 257,40 Euro das Allzeit-Hoch der Continental-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 21. September 2001 lag bei 8,52 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

08.02.2018 Kepler Cheuvreux belässt Continental AG auf 'Buy' - Ziel 250 Euro

Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Continental nach dem Abschluss der Koalitionsverhandlungen zwischen CDU/CSU und SPD auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Die Übereinkünfte der GroKo seien positiv für deutsche Autoindustrie, schrieb Analyst Michael Raab in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So setzte die neue Regierung zwar auf Klimaschutz, wollte aber Fahrverbote für Diesel vermeiden. Hinzu komme die Unterstützung für die Elektromobilität./mis/zb Datum der Analyse: 08.02.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

