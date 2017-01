 Continental-Aktie - WKN 543900: Continental verzeichnet mit 1,1 Prozent geringe Verluste

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtBergab um 1,06 Prozent geht es mit dem Kurs von Continental. Aktuell verliert der Wert des Automobilzulieferers, der am vorigen Börsentag mit 187,85 Euro aus dem Handel gegangen ist, 2,00 Euro (1,06 Prozent). Zuletzt wird der Continental-Wert mit 185,85 Euro notiert.

Im Dax gehört die Aktie mit 1,06 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Der Wert liegt auf Platz 30 am Ende des Index. Der Dax liegt derzeit bei 11.860 Punkten (plus 0,45 Prozent). Daher entwickelt sich die Continental-Aktie schlechter als der Index.

Mit einem Preis von 188,25 Euro ist der Anteilschein am Donnerstag in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 188,60 Euro.

Die Continental-Aktie liegt mit 10,0 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 206,55 Euro beträgt. Es war am 3. März 2016 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 10. November 2016 und beträgt 158,20 Euro.

Auf 12,09 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 10:15 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 14,3 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Continental-Aktie beträgt 234,25 Euro und war am 16. März 2015 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 21. September 2001 liegt bei 8,52 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

23.01.2017 UBS belässt Continental AG auf 'Buy'

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental vor den Quartalszahlen aus dem europäischen Autosektor auf "Buy" belassen. Insgesamt rechne er mit einer starken Berichtssaison der Branche, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer Studie vom Montag. Nach einem Jahr unterdurchschnittlicher Entwicklung dürfte der Zulieferer und Reifenhersteller Continental 2017 wieder zu höherem Wachstum zurückfinden. Die Aktie zählt zu seinen Sektor-"Top Picks" für dieses Jahr./ajx/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

