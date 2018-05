 Covestro-Aktie - WKN 606214: Covestro mit geringen Kursverlusten von 0,7 Prozent

Mit einer negativen Entwicklung von 0,7 Prozent gehörte die Aktie Covestro zu den Verlierern des Tages. Bei Handelsschluss notierte der Wert mit 79,48 Euro.

Die Bilanzen der Woche sind eher durchwachsen. Trotzdem punktet der Dax und kann eine starke Woche vorweisen. (Foto: Reuters) FILE PHOTO: Traders work at their desks in front of the German share price index, DAX board, at the stock exchange in Frankfurt

FrankfurtDie Aktie Covestro gehörte bei Ende des Parketthandels mit einem Rückgang von geringen 0,72 Prozent zu den Verlustbringern des Tages. Im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss von 80,06 Euro hatte sie sich um 58 Cent geringfügig auf 79,48 Euro verschlechtert.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Covestro nach einem Treffen mit dem Management auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Fokus bleibe auf dem Wachstum aus eigener Kraft gerichtet, schrieb Analyst Geoff Haire in einer am Freitag vorliegenden Studie. In Asien erhole sich das Geschäft mit der Chemikalie MDI. Mittelfristig sei der Ausblick positiv.

Im Dax gehörte die Aktie mit 0,72 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Der Anteilschein lag beim Handelsende auf Platz 16 im Mittelfeld des Index. Der Dax schloss bei 13.069 Punkten (minus 0,35 Prozent). Somit entwickelte sich die Covestro-Aktie schwächer als der Index, der sich um 46 Punkte und 0,35 Prozent verschlechterte.

Am Freitag den 18.05.2018 war die Aktie zum Preis von 80,24 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch betrug 80,74 Euro.

Die Covestro-Aktie lag beim Handelsende mit 17,0 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 95,78 Euro beträgt. Es war am 19. Januar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 30. Juni 2017 und beträgt 61,95 Euro.

Bis um 17:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 58,45 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 68,2 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Covestro-Aktie betrug 95,78 Euro und war am 19. Januar 2018 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 20. Oktober 2015 lag bei 24,35 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

17.05.2018 Berenberg startet Covestro mit 'Hold' - Ziel 85 Euro

Die Privatbank Berenberg hat Covestro mit "Hold" und einem Kursziel von 85 Euro in die Bewertung aufgenommen. Da sich die Gewinnprognosen für 2019 nahezu verdreifacht hätten und der Aktienkurs seit dem Börsenstart im Oktober 2015 sogar noch deutlicher zugelegt habe, dürften die kurz- bis mittelfristigen Aussichten für den Spezialchemiekonzern wohl nicht noch besser werden, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Markterwartungen für 2018/19 erscheinen ihm recht vernünftig./la/ag Datum der Analyse: 16.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.