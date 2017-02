 Daimler-Aktie - WKN 710000: Daimler fällt mit 0,6 Prozent gering

FrankfurtDie Anleger von Daimler haben keinen großen Grund enttäuscht zu sein. Bisher gibt die Aktie des Automobilherstellers im Vergleich zu den anderen Werten im Index gering nach. Der Anteilschein erreicht den aktuellen Stand von 66,83 Euro und hat sich damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs um 0,57 Prozent verschlechtert.

Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Daimler nach Zahlen zum vierten Quartal von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 76 auf 72 Euro gesenkt. Die Kennziffern des Autokonzerns erschienen nach einer eingehenderen Prüfung besser als auf den ersten Blick, schrieb Analyst Michael Raab in einer Studie vom Dienstag. Allerdings habe er wegen der steigenden Abhängigkeit vom Mercedes Pkw-Absatz seine Prognosen für 2017 reduziert. Zudem sei das Aufwärtspotenzial der Aktie nur noch begrenzt.

Die Aktie gehört im Dax mit 0,57 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Der Anteilschein liegt auf Platz 26 im unteren Drittel der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 11.569 Punkten (plus 0,51 Prozent). Damit entwickelt sich die Daimler-Aktie schlechter als der Index.

Mit einem Preis von 66,57 Euro ist der Anteilschein am Dienstag in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 67,33 Euro.

Die Daimler-Aktie liegt mit 8,7 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 73,23 Euro beträgt. Es war am 11. Januar 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 6. Juli 2016 und beträgt 50,83 Euro.

Auf 119,55 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 14:45 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 135,3 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der Daimler-Aktie beträgt 96,07 Euro und war am 16. März 2015 erreicht worden. Mit 17,20 Euro wurde das Allzeit-Tief am 2. März 2009 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

06.02.2017 UBS senkt Ziel für Daimler auf 85 Euro - 'Buy'

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Daimler nach Jahreszahlen von 90 auf 85 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Höhere Investitionen in aktuelle Megatrends wirkten sich zwar zunächst negativ auf die Gewinnschätzungen aus, dürften sich letztlich aber auszahlen, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer Studie vom Montag. Er glaubt an weiteres Wachstum in der Pkw-Sparte Mercedes und einen Tiefpunkt im Lastwagensegment./tih/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

