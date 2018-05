 Daimler-Aktie - WKN 710000: Daimler fällt mit 0,6 Prozent gering

Mit einem Rückgang von 0,6 Prozent gehörte der Anteilschein des Automobilproduzenten Daimler zu den Verlierern des Tages. Am Ende des Handelstages wurde der Wert mit 67,37 Euro notiert.

Daimler

FrankfurtGering bergab ging es mit dem Papier der Daimler-Aktie. Bis zum Handelsschluss verlor der Anteilschein des Automobilherstellers 43 Cent (0,63 Prozent) im Vergleich zum Schlusswert von 67,80 Euro des Vortages. Zuletzt wird der Daimler-Anteilschein mit 67,37 Euro gehandelt.

Der Wert gehörte im Dax mit 0,63 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier lag bei Handelsschluss auf Position 15 im Mittelfeld des Performance-Index. Der Dax schloss bei 13.069 Punkten (minus 0,35 Prozent). Deshalb entwickelte sich die Daimler-Aktie schwächer als der Index, der sich um 46 Punkte und 0,35 Prozent verschlechterte.

Am Freitag den 18.05.2018 war die Aktie des Automobilproduzenten zum Preis von 67,74 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch betrug 68,16 Euro.

Die Daimler-Aktie lag bei Handelsschluss mit 11,9 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 76,48 Euro beträgt. Es war am 24. Januar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 31. Juli 2017 und beträgt 59,01 Euro.

Auf 247,42 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 138,2 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der Daimler-Aktie betrug 96,07 Euro und war am 16. März 2015 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 2. März 2009 lag bei 17,20 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

17.05.2018 Warburg Research belässt Daimler auf 'Hold' - Ziel 74 Euro

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Daimler auf "Hold" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Analyst Marc-Rene Tonn wertete es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie als positiv, dass der Autobauer eine Einigung mit dem Bund im 14-jährigen Streit um das Mautsystem Toll Collect erreicht hat. Der Deal schlage sich nur in begrenztem Maße negativ auf den Gewinn nieder. Erfreulich sei vielmehr die Bestätigung des Gewinnziels (Ebit) auf Konzernebene./la/ag Datum der Analyse: 17.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

