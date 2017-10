 Daimler-Aktie - WKN 710000: Daimler fällt mit 0,8 Prozent gering

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtMinimal nach unten ging es mit dem Kurs des Daimler-Anteilscheins. Bis zum Börsenschluss verlor der Schein des Automobilproduzenten, der beim letzten Börsenschluss mit 69,32 Euro notierte, 53 Cent (0,76 Prozent). Zuletzt wird die Daimler-Aktie mit 68,79 Euro gehandelt.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Solange es keine Klarheit zur Regulierung der Branche gebe, dürften die Marktanteile von Dieselfahrzeugen zurückgehen, schrieb Analyst Max Warburton in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Bei realitätsnahen Abgasuntersuchungen dürfte Daimler neben Volkswagen und PSA am besten abschneiden.

Im Dax gehörte der Wert mit 0,76 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier lag bei Börsenschluss auf Rang 19 im Mittelfeld des Performance-Index. Der Dax schloss bei 12.983 Punkten (minus 0,46 Prozent). Damit entwickelte sich die Daimler-Aktie schwächer als der Index, der sich um 0,46 Prozent und 60 Punkte verschlechterte.

Am Donnerstag den 19.10.2017 war die Daimler-Aktie zum Preis von 69,50 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch betrug 69,60 Euro.

Die Daimler-Aktie lag bei Börsenschluss mit 6,1 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 73,23 Euro beträgt. Es war am 11. Januar 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 31. Juli 2017 und beträgt 59,01 Euro.

Bis um 17:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 149,55 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 139,4 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Daimler-Aktie betrug 96,07 Euro und war am 16. März 2015 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 2. März 2009 lag bei 17,20 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

18.10.2017 Exane BNP hebt Ziel für Daimler auf 68 Euro - 'Neutral'

Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat das Kursziel für Daimler von 67 auf 68 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Anleger seien zuletzt wegen nachlassender struktureller Sorgen und der Aussicht auf eine vorerst starke Nachfrage zu Autoaktien zurückgekehrt, schrieb Analyst Stuart Pearson in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Dabei seien sie aber eher taktisch als strategisch vorgegangen, sodass vor dem anstehenden Jahreswechsel mit Gewinnmitnahmen zu rechnen sei. Er glaubt, dass Daimler die Erwartungen im dritten Quartal um 10 Prozent übertreffen kann. Einmaleffekte seien nun hinlänglich bekannt./tih/ajx Datum der Analyse: 18.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.