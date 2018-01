 Daimler-Aktie - WKN 710000: Daimler gewinnt 1,3 Prozent

FrankfurtDie Aktie des Automobilherstellers Daimler, die beim letzten Börsenschluss mit 71,19 Euro notierte, zeigt mit klaren 1,28 Prozent Plus und einem Kurswert von 72,10 Euro eine positive Entwicklung.

Im Dax gehört der Anteilschein mit 1,28 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Der Schein liegt aktuell auf Platz acht im oberen Drittel des Performance-Index. Aktuell registriert der Dax 13.099 Punkte (plus 0,93 Prozent). Deshalb entwickelt sich die Daimler-Aktie stärker als der Index, der sich um 0,93 Prozent und 121 Punkte verbessert.

Am Donnerstag den 04.01.2018 ist die Daimler-Aktie zum Preis von 71,80 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 72,43 Euro.

Die Daimler-Aktie liegt aktuell mit 2,1 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 73,64 Euro beträgt. Es war am 3. November 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 31. Juli 2017 und beträgt 59,01 Euro.

Bis um 10:30 Uhr beläuft sich der Umsatz mit der Aktie auf 47,85 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 26,4 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Daimler-Aktie beträgt 96,07 Euro und war am 16. März 2015 erreicht worden. Mit 17,20 Euro wurde das Allzeit-Tief am 2. März 2009 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

02.01.2018 Independent Research hebt Ziel für Daimler auf 73 Euro - 'Halten'

Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Daimler nach einem angekündigten Sonderertrag wegen der US-Steuerreform von 71 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Sven Diermeier hob seine Gewinnschätzungen je Aktie (EPS) für die Jahre 2017 und 2018 wegen der Steuereffekte an. Dominierend für den Aktienkurs bleibe aber vorerst der Strukturwandel in der Automobilindustrie, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie./tih/edh Datum der Analyse: 02.01.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.