 Daimler-Aktie - WKN 710000: Daimler gewinnt mit 0,7 Prozent geringfügig

Mit einem Plus von 0,7 Prozent gehörte der Anteilschein des Automobilherstellers Daimler zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte bei Börsenschluss mit 72,44 Euro.

Daimler

FrankfurtDie Aktionäre der Daimler-Aktie hatten keinen richtigen Grund zur Freude. Bis zum Ende des Parketthandels konnte der Anteilschein geringfügig zulegen. Zuletzt erreicht der Anteilschein des Automobilherstellers den Stand von 72,44 Euro und verbesserte sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 0,71 Prozent.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Daimler auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Der Autobauer biete eine attraktive Dividendenrendite, gestützt von einem stabilen Gewinnprofil und einem soliden Barmittelfluss, schrieb Analyst Stefan Burgstaller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Trennung in drei rechtlich separate Einheiten Mercedes Cars und Vans, Lastwagen und Busse und Finanzdienstleistungen einschließlich Mobilitätsdienstleistungen dürfte Werte freisetzen.

Im Dax gehörte der Anteilschein mit 0,71 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Das Papier lag bei Ende des Parketthandels auf Rang 20 im Mittelfeld des Index. Der Dax schloss bei 12.453 Punkten (plus 0,87 Prozent). Deshalb entwickelte sich die Daimler-Aktie unwesentlich schwächer als der Index, der sich um 107 Punkte und 0,87 Prozent verbesserte.

Am Freitag den 16.02.2018 war die Aktie des Automobilherstellers zum Preis von 72,23 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch betrug 72,70 Euro.

Die Daimler-Aktie lag bei Ende des Parketthandels mit 5,3 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 76,48 Euro beträgt. Es war am 24. Januar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 31. Juli 2017 und beträgt 59,01 Euro.

Auf 236,38 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 210,8 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Daimler-Aktie betrug 96,07 Euro und war am 16. März 2015 erreicht worden. Mit 17,20 Euro wurde das Allzeit-Tief am 2. März 2009 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

15.02.2018 UBS hebt Ziel für Daimler auf 92 Euro - 'Buy'

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Daimler von 90 auf 92 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine mögliche Abspaltung des Lastwagen- und Mobility-Services-Geschäft biete ein Aufwärtspotenzial von rund 30 Prozent, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/bek Datum der Analyse: 15.02.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.