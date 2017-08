 Daimler-Aktie - WKN 710000: Daimler legt 0,8 Prozent zu

FrankfurtDer Anteilschein des Automobilproduzenten Daimler gehört mit einem Plus von 0,84 Prozent zu den nahezu konstanten Werten des Tages. Im Vergleich zum Vortagesschlusskurs von 59,80 Euro kann sie sich minimal um 50 Cent auf 60,30 Euro verbessern.

Die Aktie gehört im Dax mit 0,84 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Das Wertpapier liegt auf Position 19 im Mittelfeld der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 12.150 Punkten (plus 1,14 Prozent). Daher entwickelt sich die Daimler-Aktie schwächer als der Index.

Mit einem Preis von 60,18 Euro ist der Anteilschein am Montag in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 60,51 Euro.

Die Daimler-Aktie liegt mit 17,7 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 73,23 Euro beträgt. Es war am 11. Januar 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 31. Juli 2017 und beträgt 59,01 Euro.

Bis um 13:00 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 41,22 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 58,8 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der Daimler-Aktie beträgt 96,07 Euro und war am 16. März 2015 erreicht worden. Mit 17,20 Euro wurde das Allzeit-Tief am 2. März 2009 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

09.08.2017 Bernstein belässt Daimler auf 'Outperform' - Ziel 85 Euro

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die Stimmung in der Automobilindustrie sei auf einem Tief, obwohl der europäische Markt in bester Verfassung sei, schrieb Analyst Max Warburton in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Die erzielten Margen seien derzeit die höchsten seit den späten 80er Jahren. Die Preisdisziplin in der Branche dürfte anhalten und die Kunden dürften auch weiterhin zu höherwertigen Fahrzeugen greifen./tih/das Datum der Analyse: 09.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

