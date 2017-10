 Daimler-Aktie - WKN 710000: Daimler legt 1,7 Prozent zu

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDie Aktie des Automobilherstellers Daimler, die beim letzten Börsenschluss mit 69,95 Euro notierte, zeigt mit klaren 1,74 Prozent Plus und einem Kurswert von 71,17 Euro eine positive Entwicklung.

Im Dax gehört der Anteilschein mit 1,74 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Das Papier liegt bislang auf Platz drei in der Spitzengruppe des Index. Bislang registriert der Dax 13.227 Punkte (plus 0,72 Prozent). Somit entwickelt sich die Daimler-Aktie stärker als der Index, der sich um 94 Punkte und 0,72 Prozent verbessert.

Am Freitag den 27.10.2017 ist die Aktie des Automobilherstellers zum Preis von 70,14 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 71,33 Euro.

Die Daimler-Aktie liegt bislang mit 2,8 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 73,23 Euro beträgt. Es war am 11. Januar 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 31. Juli 2017 und beträgt 59,01 Euro.

Auf 198,91 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 14:15 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 79,5 Millionen Euro gehandelt worden. Am 16. März 2015 wurde mit 96,07 Euro das Allzeit-Hoch der Daimler-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 2. März 2009 liegt bei 17,20 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

26.10.2017 Deutsche Bank belässt Daimler auf 'Buy' - Ziel 90 Euro

Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Daimler nach einem Treffen mit dem Management des Autobauers auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Es sei vor allem um langfristige Themen wie den Unternehmensumbau, Antriebskonzepte und Mobilitätsdienste, aber auch erste Indikationen für 2018 gegangen, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer Studie vom Donnerstag. Er habe insgesamt einen positiven Eindruck gewonnen./mis/oca Datum der Analyse: 26.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.