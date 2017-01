 Daimler-Aktie - WKN 710000: Daimler mit geringen Kursverlusten von 0,6 Prozent

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDie Aktie des Automobilproduzenten Daimler gehört mit einem Rückgang von kaum spürbaren 0,55 Prozent zu den Verlierern des Tages. Im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss von 70,72 Euro hat sie sich um 39 Cent geringfügig auf 70,33 Euro geringfügig verschlechtert.

Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für Daimler vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Während der Umsatz im Schlussquartal leicht gesunken sein dürfte, sollte der bereinigte operative Gewinn (Ebit) etwas angezogen haben, schrieb Analyst Tim Schuldt in einer Studie vom Montag. Wichtiger als die Resultate sei aber der Ausblick auf 2017. Im Aktienkurs seien die künftigen Herausforderungen der Automobilindustrie schon mehr als deutlich abgebildet.

Im Dax gehört das Wertpapier mit 0,55 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie liegt auf Platz sechs im oberen Drittel der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 11.673 Punkten (minus 1,19 Prozent). Daher entwickelt sich die Daimler-Aktie besser als der Index.

Am Montag ist die Aktie des Automobilherstellers zum Preis von 70,55 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 70,73 Euro.

Die Daimler-Aktie liegt mit 4,0 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 73,23 Euro beträgt. Es war am 11. Januar 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 6. Juli 2016 und beträgt 50,83 Euro.

Auf 159,16 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 178,8 Millionen Euro gehandelt worden. Am 16. März 2015 wurde mit 96,07 Euro das Allzeit-Hoch der Daimler-Aktie erreicht. Mit 17,20 Euro wurde das Allzeit-Tief am 2. März 2009 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

25.01.2017 Deutsche Bank belässt Daimler auf 'Buy' - Ziel 90 Euro

Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Daimler vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Der Autobauer dürfte 2016 gut abgeschlossen haben und den eigenen Ausblick erreicht haben, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer Studie vom Mittwoch. Der Experte rechnet zudem mit einer Dividende von 3,30 Euro je Aktie./mis/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.