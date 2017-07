 Daimler-Aktie - WKN 710000: Daimler mit geringen Kursverlusten von 0,7 Prozent

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtMinimal abwärts geht es mit dem Wert der Daimler. Bis zur Stunde verliert der Anteilschein des Automobilproduzenten 43 Cent (0,7 Prozent) im Vergleich zum Schlusswert von 61,06 Euro des Vortages. Zuletzt wird der Daimler-Anteilschein mit 60,63 Euro gehandelt.

Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für Daimler nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Die Resultate des Autokonzerns seien weitgehend "in line" ausgefallen, schrieb Analyst Tim Schuldt in einer Studie vom Mittwoch. Die knapp verfehlte Konsensschätzung beim operativen Ergebnis (Ebit) sei zu vernachlässigen. Positiv erwähnte er den leicht angehobenen Ausblick für die Lkw-Sparte.

Der Wert gehört im Dax mit 0,7 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Der Anteilschein liegt auf Position 29 in der Schlussgruppe der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 12.302 Punkten (plus 0,31 Prozent). Daher entwickelt sich die Daimler-Aktie schlechter als der Index.

Mit einem Preis von 61,06 Euro ist der Wert am Mittwoch in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 61,84 Euro.

Die Daimler-Aktie liegt mit 17,2 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 73,23 Euro beträgt. Es war am 11. Januar 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 3. August 2016 und beträgt 58,01 Euro.

Bis um 17:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 308,92 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 262,6 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der Daimler-Aktie beträgt 96,07 Euro und war am 16. März 2015 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 2. März 2009 liegt bei 17,20 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

25.07.2017 Warburg Research belässt Daimler auf 'Buy' - Ziel 85 Euro

Das Analysehaus Warburg Research hat Daimler auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Sollte der Autobauer wie von Medien berichtet als erster der deutschen Autobauer eine Selbstanzeige wegen eines mutmaßlichen Kartells eingereicht haben, sänke für die Stuttgarter die Wahrscheinlichkeit substanzieller Strafzahlungen, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer Studie vom Dienstag. Es sei aber immer noch unklar, ob und in welchem Ausmaß die Hersteller wettbewerbsrechtliche Regeln verletzt hätten. Am morgigen Mittwoch dürfte Daimler zudem über ein solides zweites Quartal berichten./gl/la Datum der Analyse: 25.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.