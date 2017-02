 Daimler-Aktie - WKN 710000: Daimler mit guten Kursgewinnen

FrankfurtDie Aktie des Automobilherstellers Daimler zeigt mit einem Plus von minimalen 0,5 Prozent und einem aktuellen Kurswert von 67,99 Euro ebenso eine positive Entwicklung im Vergleich zum Vortagswert von 67,65 Euro.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Daimler nach Jahreszahlen von 90 auf 85 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Höhere Investitionen in aktuelle Megatrends wirkten sich zwar zunächst negativ auf die Gewinnschätzungen aus, dürften sich letztlich aber auszahlen, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer Studie vom Montag. Er glaubt an weiteres Wachstum in der Pkw-Sparte Mercedes und einen Tiefpunkt im Lastwagensegment.

Das Wertpapier gehört im Dax mit 0,5 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Die Aktie liegt auf Position sieben im oberen Drittel der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 11.660 Punkten (unverändert 0,08 Prozent). Daher entwickelt sich die Daimler-Aktie stärker als der Index.

Mit einem Preis von 67,74 Euro ist der Anteilschein am Montag in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 68,10 Euro.

Die Daimler-Aktie liegt mit 7,2 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 73,23 Euro beträgt. Es war am 11. Januar 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 6. Juli 2016 und beträgt 50,83 Euro.

Auf 59,66 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 10:45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 60,9 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Daimler-Aktie beträgt 96,07 Euro und war am 16. März 2015 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 2. März 2009 liegt bei 17,20 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

03.02.2017 Exane BNP senkt Ziel für Daimler auf 63 Euro - 'Underperform'

Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat das Kursziel für Daimler nach Zahlen von 66 auf 63 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Der Autozyklus sei zwar außerordentlich stark und Mercedes habe wohl das beste Produkt, schrieb Analyst Stuart Pearson in einer Studie vom Freitag. In der Bilanz gibt es aus seiner Sicht jedoch einige Warnsignale. So würden die Gewinne bestenfalls stabil erwartet, die Entwicklungskosten stiegen und die Dividende werde nicht erhöht. Einzig positiv sei die anziehende Lkw-Nachfrage, der Bereich mache aber nur 15 Prozent des operativen Ergebnisses aus. Er hält trotz optisch günstiger Bewertung eine Korrektur für möglich./ag/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.