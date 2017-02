 Daimler-Aktie - WKN 710000: Daimler mit wenig Bewegung

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtUnmerklich bergab geht es mit dem Wert der Daimler. Bis zur Stunde verliert der Anteilschein des Automobilproduzenten 7 Cent (0,11 Prozent) im Vergleich zum Schlusswert von 66,66 Euro des Vortages. Zuletzt wird der Daimler-Anteilschein mit 66,59 Euro gehandelt.

Der Wert gehört im Dax mit 0,11 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier liegt auf Platz 20 im Mittelfeld der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 11.556 Punkten (plus 0,11 Prozent). Damit entwickelt sich die Daimler-Aktie schwächer als der Index.

Am Donnerstag ist die Aktie des Automobilherstellers zum Preis von 66,99 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 67,25 Euro.

Die Daimler-Aktie liegt mit 9,1 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 73,23 Euro beträgt. Es war am 11. Januar 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 6. Juli 2016 und beträgt 50,83 Euro.

Bis um 11:30 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 69,16 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 59,2 Millionen Euro gehandelt worden. Am 16. März 2015 wurde mit 96,07 Euro das Allzeit-Hoch der Daimler-Aktie erreicht. Mit 17,20 Euro wurde das Allzeit-Tief am 2. März 2009 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

08.02.2017 Citigroup senkt Daimler auf 'Neutral' - Ziel 73,50 Euro

Die US-Bank Citigroup hat Daimler von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 80,00 auf 73,50 Euro gesenkt. Analyst Michael Tyndall strich die Papiere der Stuttgarter in einer Studie vom Mittwoch zudem von der "Focus List". Daimler halte zwar weiter seine Versprechen, es sei aber fraglich, ob dies den Anlegern reiche, so Tyndall. Der moderate Ausblick lasse jedenfalls kaum Spielraum für steigende Markterwartungen. Ein Anstieg des operativen Ergebnisses 2017 sei nämlich bereits fest eingeplant. Die Aktie erscheine zwar attraktiv bewertet, entscheidend sei in der Autobranche aber die Gewinndynamik./ag/mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.