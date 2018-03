 Daimler-Aktie - WKN 710000: Daimler mit wenig Bewegung

Der Wert des Automobilherstellers Daimler zeigte wenig Änderung. Beim Handelsende wurde die Aktie mit 65,87 Euro notiert.

Daimler

FrankfurtNur unmerklich bergauf ging es mit der Daimler-Aktie. Bis zum Ende des Handelstages gewann der Anteilschein des Automobilproduzenten 20 Cent im Vergleich zum Schlusswert von 65,67 Euro des Vortages und machte damit 0,3 Prozent gut. Zuletzt wird die Daimler-Aktie mit 65,87 Euro gehandelt.

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Daimler nach einem Kapitalmarkttag auf "Sell" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Weil Mercedes mehr investieren müsse, hänge die Sparte künftig stärker von Barmittel-Zuflüssen aus anderen Bereichen ab, schrieb Analyst Alexander Haissl in einer Studie vom Donnerstag. Dies mache das Auto-Geschäft von Daimler allerdings anfälliger. Eine wertsteigernde Aufspaltung des Konzerns sei nur dann schlüssig, wenn es Klarheit zu den erforderlichen Investitionen gebe.

Im Dax gehörte der Wert mit 0,3 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Der Anteilschein lag am Ende des Handelstages auf Position vier im oberen Drittel des Index. Der Dax schloss bei 12.545 Punkten (unverändert 0,07 Prozent). Daher entwickelte sich die Daimler-Aktie stärker als der Index, der sich um 0,07 Prozent und 8 Punkte verschlechterte.

Mit einem Preis von 65,65 Euro war der Anteilschein am Donnerstag den 14.09.2017 in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 65,98 Euro.

Die Daimler-Aktie lag am Ende des Handelstages mit 10,1 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 73,23 Euro beträgt. Es war am 11. Januar 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 31. Juli 2017 und beträgt 59,01 Euro.

Auf 122,95 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 117,7 Millionen Euro gehandelt. Am 16. März 2015 wurde mit 96,07 Euro das Allzeit-Hoch der Daimler-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 2. März 2009 lag bei 17,20 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

13.09.2017 Bernstein belässt Daimler auf 'Outperform' - Ziel 85 Euro

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler anlässlich der Internationalen Automobilausstellung (IAA) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Auf den Ständen der deutschen Autohersteller dominierten ganz klar Elektrofahrzeuge, schrieb Analyst Max Warburton in einer Sektorstudie vom Mittwoch. Dies zeige, dass die Branche trotz kurzfristig starker Gewinnperspektiven die Notwendigkeit einer Veränderung nun begriffen habe. Daimler gehöre zu seinen bevorzugten Sektorwerten./edh/la Datum der Analyse: 13.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.