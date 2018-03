 Daimler-Aktie - WKN 710000: Daimler mit wenig Bewegung

Der Wert des Automobilproduzenten Daimler zeigte wenig Änderung. Der Wert notierte am Ende des Handelstages mit 67,51 Euro.

Daimler

FrankfurtDie Anleger der Daimler-Aktie hatten keinen richtigen Grund zur Freude. Bis zum Börsenschluss konnte die Aktie unwesentlich zulegen. Zuletzt erreicht der Anteilschein des Automobilherstellers den Stand von 67,51 Euro und verbesserte sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 0,3 Prozent.

Im Dax gehörte die Aktie mit 0,3 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Das Wertpapier lag beim Handelsende auf Rang zwölf im Mittelfeld des Performance-Index. Der Dax schloss bei 12.115 Punkten (plus 0,2 Prozent). Somit entwickelte sich die Daimler-Aktie unwesentlich stärker als der Index, der sich um 24 Punkte und 0,2 Prozent verbesserte.

Mit einem Preis von 68,45 Euro war die Aktie am Dienstag den 06.03.2018 in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 68,66 Euro.

Die Daimler-Aktie lag beim Handelsende mit 11,7 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 76,48 Euro beträgt. Es war am 24. Januar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 31. Juli 2017 und beträgt 59,01 Euro.

Bis um 17:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 170,23 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 221,1 Millionen Euro gehandelt. Am 16. März 2015 wurde mit 96,07 Euro das Allzeit-Hoch der Daimler-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 2. März 2009 lag bei 17,20 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

05.03.2018 JPMorgan belässt Daimler auf 'Overweight' - Ziel 85 Euro

Die US-Bank JPMorgan hat Daimler auf "Overweight" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Investoren hätten gern mehr Klarheit darüber, wie es dem Chinesen Li Shufu gelungen sei, eine zehnprozentige Beteiligung an Daimler aufzubauen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Es sei weiterhin unklar, ob der Geely-Chef und chinesische Großaktionär die extrem attraktive Bewertung nutzen werde, um seinen Anteil weiter auszubauen. Auch andere Investoren könnten die Bewertung als Gelegenheit sehen, glaubt Asumendi. Derweil dürfte 2018 für Daimler dank hoher Margen bei Mercedes-Benz ein starkes Jahr werden./ajx/zb Datum der Analyse: 04.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

