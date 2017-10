 Daimler-Aktie - WKN 710000: Daimler nahezu konstant

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtLeichte Enttäuschung bei den Anlegern des Daimler-Anteilscheins. Bis zum Ende des Handelstages fiel die Aktie des Automobilproduzenten unwesentlich auf den Stand von 67,80 Euro zurück und hatte sich damit im Vergleich zum Vortag um 0,31 Prozent gering verschlechtert.

Die Aktie gehörte im Dax mit 0,31 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Das Wertpapier lag bei Ende des Parketthandels auf Platz 25 im unteren Drittel des Index. Der Dax schloss bei 12.998 Punkten (plus 0,12 Prozent). Damit entwickelte sich die Daimler-Aktie schlechter als der Index, der sich um 0,12 Prozent und 15 Punkte verbesserte.

Am Freitag den 13.10.2017 war die Aktie des Automobilherstellers zum Preis von 68,05 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch betrug 68,17 Euro.

Die Daimler-Aktie lag bei Ende des Parketthandels mit 7,4 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 73,23 Euro beträgt. Es war am 11. Januar 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 31. Juli 2017 und beträgt 59,01 Euro.

Auf 76,85 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 91,5 Millionen Euro gehandelt worden. Am 16. März 2015 wurde mit 96,07 Euro das Allzeit-Hoch der Daimler-Aktie erreicht. Mit 17,20 Euro wurde das Allzeit-Tief am 2. März 2009 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

11.10.2017 Morgan Stanley belässt Daimler auf 'Equal-weight' - Ziel 68 Euro

Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Daimler auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Auch wenn die "CASE"-Strategie des Autobauers, die die vier Zukunftsfelder Vernetzung (Connected), autonomes Fahren (Autonomous), flexible Nutzung (Shared) und elektrische Antriebe (Electric) zusammenfasst, die Gewinne verwässere, treibe das Management den diesbezüglichen Wandel doch zügig voran, schrieb Analyst Harald Hendrikse in einer Studie vom Mittwoch./ajx/bek Datum der Analyse: 11.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.