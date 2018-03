 Daimler-Aktie - WKN 710000: Daimler notiert mit 2,4 Prozent deutliche Verluste

Der Anteilschein des Automobilherstellers Daimler gehörte mit einer negativen Entwicklung von 2,4 Prozent zu den Verlustbringern des Tages. Am Ende des Handelstages notierte der Wert mit 68,75 Euro.

Daimler

FrankfurtDie Aktie des Automobilherstellers Daimler gehörte beim Handelsende mit einem Minus von 2,44 Prozent zu den deutlichen Verlierern des Tages. Im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages von 70,37 Euro hatte sie sich um 1,72 Euro auf 68,75 Euro verschlechtert.

Die Deutsche Bank hat Daimler nach dem Einstieg des chinesischen Autobauers Geely auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Auch wenn in den Medien über ein Interesse Geelys am deutschen Premiumhersteller diskutiert worden sei, habe die Mitteilung über den Zehnprozent-Anteil an Daimler überrascht, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechnet nun mit gemeinsamen Einkäufen und Kooperationen im Bereich Elektrofahrzeuge und autonomes Fahren.

Die Aktie gehörte im Dax mit 2,44 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Das Wertpapier lag bei Ende des Parketthandels auf Position 18 im Mittelfeld des Performance-Index. Der Dax schloss bei 12.159 Punkten (minus 2,23 Prozent). Somit entwickelte sich die Daimler-Aktie schlechter als der Index, der sich um 277 Punkte und 2,23 Prozent verschlechterte.

Am Donnerstag den 01.03.2018 war die Aktie des Automobilproduzenten zum Preis von 70,31 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch betrug 70,47 Euro.

Die Daimler-Aktie lag bei Ende des Parketthandels mit 10,1 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 76,48 Euro beträgt. Es war am 24. Januar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 31. Juli 2017 und beträgt 59,01 Euro.

Auf 495,92 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 163,2 Millionen Euro gehandelt. Am 16. März 2015 wurde mit 96,07 Euro das Allzeit-Hoch der Daimler-Aktie erreicht. Mit 17,20 Euro wurde das Allzeit-Tief am 2. März 2009 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

28.02.2018 Bernstein belässt Daimler auf 'Outperform' - Ziel 85 Euro

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Analyst Max Warburton und seine Kollegen untersuchten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie einmal mehr die gegenwärtige Situation bei elektrischen Antrieben in der Automobilindustrie. Viele Autobauer seien aufgrund öffentlichen Drucks zum Agieren gezwungen, hinter den Kulissen sorgten sie sich aber um die tatsächliche Nachfrage. Unter den europäischen Konzernen scheine es, als ob Daimler und BMW mit weniger Risiko an die Sache herangehen als Volkswagen./tih/zb Datum der Analyse: 28.02.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.