 Daimler-Aktie - WKN 710000: Daimler praktisch unverändert

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtOhne Impulse bleibt bisher der Wert der Daimler-Aktie. Gegenwärtig kann sich der Wert des Automobilherstellers im Vergleich zum Schlusswert von 71,03 Euro des Vortages gerade behaupten.

Im Dax gehört der Wert zu den Gewinn-neutralen Werten des Tages. Die Aktie liegt auf Rang 24 im unteren Drittel der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 11.474 Punkten (plus 0,21 Prozent). Daher entwickelt sich die Daimler-Aktie schwächer als der Index.

Am Dienstag ist die Aktie des Automobilproduzenten zum Preis von 71,10 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 71,19 Euro.

Die Daimler-Aktie liegt mit 9,9 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 78,78 Euro beträgt. Es war am 29. Dezember 2015 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 6. Juli 2016 und beträgt 50,83 Euro.

Bis um 17:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 63,14 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 0,0 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Daimler-Aktie beträgt 96,07 Euro und war am 16. März 2015 erreicht worden. Mit 17,20 Euro wurde das Allzeit-Tief am 2. März 2009 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

22.12.2016 DZ Bank hebt fairen Wert für Daimler auf 77 Euro - 'Kaufen'

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Daimler von 69 auf 77 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Mit Blick auf die anhaltend positive Absatzentwicklung bei Mercedes-Benz Cars und Mercedes Vans habe er seine Schätzungen für 2016 leicht erhöht, schrieb Analyst Michael Punzet in einer Studie vom Donnerstag./ajx/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.