 Daimler-Aktie - WKN 710000: Daimler praktisch unverändert

Ohne große Bewegung zeigte sich die Aktie des Automobilherstellers Daimler . Beim Handelsende notierte der Wert mit 70,27 Euro.

Daimler

FrankfurtLeichte Enttäuschung bei den Anlegern des Daimler-Anteilscheins. Bis zum Handelsschluss fiel die Aktie des Automobilproduzenten minimal auf den Stand von 70,27 Euro zurück und hatte sich damit im Vergleich zum Vortag um 0,2 Prozent gering verschlechtert.

Die Investmentbank Equinet hat Daimler angesichts des neuen Großaktionärs Geely von "Neutral" auf "Accumulate" hochgestuft und das Kursziel von 78 auf 80 Euro angehoben. Der Einstieg des chinesischen Autobauers bei den Stuttgartern komme zwar nicht überraschend, doch sei der von Geely-Chef Li Shufu erworbene Anteil höher als gedacht, schrieb Analyst Tim Schuldt in einer am Montag vorliegenden Studie. Kurzfristig dürfte dies keinen Einfluss auf das Tagesgeschäft der Stuttgarter haben. Doch möglicherweise öffne sich damit die Tür zu einer Allianz mit Geely bei Elektrofahrzeugen und im Bereich Autonomes Fahren.

Die Aktie gehörte im Dax mit 0,2 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Das Wertpapier lag am Ende des Handelstages auf Platz 25 im unteren Drittel des Index. Der Dax schloss bei 12.545 Punkten (plus 0,49 Prozent). Deshalb entwickelte sich die Daimler-Aktie schlechter als der Index, der sich um 62 Punkte und 0,49 Prozent verbesserte.

Am Montag den 26.02.2018 war die Aktie des Automobilproduzenten zum Preis von 70,45 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch betrug 70,64 Euro.

Die Daimler-Aktie lag am Ende des Handelstages mit 8,1 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 76,48 Euro beträgt. Es war am 24. Januar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 31. Juli 2017 und beträgt 59,01 Euro.

Auf 284,97 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 232,3 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Daimler-Aktie betrug 96,07 Euro und war am 16. März 2015 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 2. März 2009 lag bei 17,20 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

22.02.2018 Berenberg hebt Ziel für Daimler auf 57 Euro - 'Sell'

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Daimler von 54 auf 57 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Der Gegenwind für Mercedes-Benz-Cars nehme zu, schrieb Analyst Alexander Haissl in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/ag Datum der Analyse: 21.02.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.