 Daimler-Aktie - WKN 710000: Daimler praktisch unverändert

Der Wert des Automobilproduzenten Daimler zeigt wenig Änderung. Der Wert notiert aktuell mit 68,32 Euro.

FrankfurtDie Anteilseigner des Daimler-Papieres haben keinen großen Grund enttäuscht zu sein. Aktuell gibt die Aktie des Automobilproduzenten im Vergleich zu den anderen Werten im Index mit 21 Cent gering nach. Der Anteilschein erreicht den Stand von 68,32 Euro und hat sich damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs um 0,31 Prozent verschlechtert.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Daimler nach dem knapp zehnprozentigen Einstieg von Geely von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft. Das Kursziel wurde zugleich von 85 auf 73 Euro gesenkt. Der Schritt des chinesischen Autoherstellers verkompliziere den strukturellen Wandel, schrieb Analyst Max Warburton in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sein positives Anlageurteil sei darin begründet gewesen, dass Daimler die Konzernaufspaltung in eine Auto- und Lastwagensparte vorantreibe. Doch nun dürfte sich Daimler verteidigen wollen und das bedeute, dass der Konzern groß bleiben dürfte.

Das Wertpapier gehört im Dax mit 0,31 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie liegt derzeit auf Position 22 im unteren Drittel des Index. Der Dax notiert derzeit 12.200 Punkte (minus 0,14 Prozent). Damit entwickelt sich die Daimler-Aktie unbedeutend schlechter als der Index, der sich um 0,14 Prozent und 17 Punkte verschlechtert.

Am Dienstag den 20.03.2018 ist die Aktie des Automobilherstellers zum Preis von 68,19 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 68,74 Euro.

Die Daimler-Aktie liegt derzeit mit 10,7 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 76,48 Euro beträgt. Es war am 24. Januar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 31. Juli 2017 und beträgt 59,01 Euro.

Auf 39,63 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 10:45 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 45,3 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der Daimler-Aktie beträgt 96,07 Euro und war am 16. März 2015 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 2. März 2009 liegt bei 17,20 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

09.03.2018 DZ Bank belässt Daimler auf 'Halten' - Fairer Wert 71 Euro

Die DZ Bank hat die Einstufung für Daimler auf "Halten" mit einem fairen Wert von 71 Euro belassen. Ausschlaggebend für das Anlagevotum seien die Unsicherheiten beim Thema Diesel, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ansonsten sei die Aktie des Stuttgarter Autobauers günstig bewertet und biete eine attraktive Dividendenrendite./ajx/la Datum der Analyse: 09.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

