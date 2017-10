 Deutsche Bank-Aktie - WKN 514000: Deutsche Bank fällt 1,1 Prozent

FrankfurtBergab um 1,08 Prozent geht es mit dem Kurs der Deutsche Bank-Aktie. Bis zur Stunde verliert der Anteilschein des Finanzdienstleisters, der am vorigen Börsentag mit 14,40 Euro aus dem Handel gegangen ist, 16 Cent (1,08 Prozent). Zuletzt wird der Deutsche Bank-Wert mit 14,25 Euro notiert.

Die Citigroup hat die Aktie der Deutschen Bank vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 9,50 Euro belassen. Das zweite Quartal in Folge seien die Kapitalmarkttrends in Europa schwach gewesen und es scheine, als habe sich das auch im Oktober fortgesetzt, schrieb Analyst Andrew Coombs in einer Branchenstudie zu Banken vom Montag. Aktien hätten sich in diesem Zeitraum besser als das Geschäft mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen entwickelt. Da Schweizer Banken vergleichsweise stärker auf Aktien ausgerichtet seien, dürften sie am meisten davon profitiert haben. Deutsche Bank und Barclays dürften die Konsensschätzungen verfehlen.

Im Dax gehört die Aktie mit 1,08 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Das Wertpapier liegt aktuell auf Position 27 in der Schlussgruppe des Performance-Index. Aktuell verzeichnet der Dax 13.005 Punkte (plus 0,11 Prozent). Deshalb entwickelt sich die Deutsche Bank-Aktie schlechter als der Index, der sich um 14 Punkte und 0,11 Prozent verbessert.

Am Montag den 23.10.2017 ist die Deutsche Bank-Aktie zum Preis von 14,38 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 14,42 Euro.

Die Deutsche Bank-Aktie liegt aktuell mit 20,1 Prozent erheblich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 17,82 Euro beträgt. Es war am 26. Januar 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 4. November 2016 und beträgt 10,71 Euro.

Auf 94,09 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:15 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 102,7 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Deutsche Bank-Aktie beträgt 108,14 Euro und war am 14. Mai 2007 erreicht worden. Mit 8,83 Euro wurde das Allzeit-Tief am 30. September 2016 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

18.10.2017 Credit Suisse belässt Deutsche Bank auf 'Neutral'

Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Analyst Jon Peace zog in einer Studie vom Mittwoch erste Rückschlüsse für europäische Investmentbanken aus den jüngsten Branchenresultaten der US-Konkurrenten. Die Aussagen zum Ausblick deuteten auf ein saisonal normales Handelsumfeld im Schlussquartal hin - mit einer gewissen Widerstandsfähigkeit bei den Erträgen im Investmentbanking./tih/ajx Datum der Analyse: 18.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

