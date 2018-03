 Deutsche Bank-Aktie - WKN 514000: Deutsche Bank fällt 1,1 Prozent

Der Wert des Kreditinstituts Deutsche Bank gehört mit einem Minus von 1,1 Prozent zu den Verlierern des Tages. Bislang wird der Wert mit 13,03 Euro notiert.

Deutsche Bank

FrankfurtBergab geht es heute mit dem Wert des Deutsche Bank-Papieres. Bislang verliert der Anteilschein des Finanzdienstleisters deutliche 15 Cent und notiert mit 1,12 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 13,18 Euro. Zuletzt wird die Deutsche Bank-Aktie mit 13,03 Euro gehandelt.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 16,30 Euro belassen. In Erwartung zunehmender Fusions- und Übernahmeaktivitäten und steigender europäischer Leitzinsen ab 2019 dürfte sich das Chance

Das Wertpapier gehört im Dax mit 1,12 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie liegt aktuell auf Position 28 in der Schlussgruppe des Index. Aktuell verbucht der Dax 12.322 Punkte (plus 0,63 Prozent). Damit entwickelt sich die Deutsche Bank-Aktie schwächer als der Index, der sich um 0,63 Prozent und 77 Punkte verbessert.

Mit einem Preis von 13,14 Euro ist der Anteilschein am Donnerstag den 08.03.2018 in den Handel gegangen und erreicht zwischenzeitlich ein Tageshoch von 13,17 Euro.

Die Deutsche Bank-Aktie liegt aktuell mit 26,4 Prozent erheblich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 17,69 Euro beträgt. Es war am 9. Mai 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 9. Februar 2018 und beträgt 12,37 Euro.

Bis um 17:00 Uhr beläuft sich der Umsatz mit der Aktie auf 106,60 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 91,5 Millionen Euro gehandelt. Am 14. Mai 2007 wurde mit 108,14 Euro das Allzeit-Hoch der Deutsche Bank-Aktie erreicht. Mit 8,83 Euro wurde das Allzeit-Tief am 30. September 2016 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

21.02.2018 Goldman senkt Ziel für Deutsche Bank auf 15 Euro - 'Neutral'

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Bank von 15,10 auf 15 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Im bisherigen Jahresverlauf 2018 habe sich das Handelsumfeld für europäische Investmentbanken verbessert, schrieb Analyst Jernej Omahen in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Nach vorgelegten Zahlen für das Schlussquartal 2017 habe er zudem seine Schätzungen für die einzelnen Banken überarbeitet. Für die Deutsche Bank scheine es herausfordernd zu sein, eine Eigenkapitalverzinsung zu erzielen, die deutlich über den Kapitalkosten liegt./ck/zb Datum der Analyse: 21.02.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

