 Deutsche Bank-Aktie - WKN 514000: Deutsche Bank fällt 1,7 Prozent

FrankfurtDie Aktie des Kreditinstituts Deutsche Bank gehört aktuell mit einem Rückgang von 1,7 Prozent zu den klaren Verlierern des Tages. Im Vergleich zum Vortag von 14,40 Euro hat sie sich um 25 Cent auf 14,16 Euro verschlechtert.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 15,80 Euro belassen. Durch die Integration der Postbank erwarte das Unternehmen konzernweit geringere Finanzierungskosten, wie Analyst Jernej Omahen in einer Studie vom Freitag schrieb. Was künftig belasten könnte, wären negative Entwicklungen an den Kapitalmärkten, eine langsamere deutsche Wirtschaft und regulatorische Veränderungen.

Im Dax gehört das Wertpapier mit 1,7 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie liegt bis zur Stunde auf Rang 29 in der Schlussgruppe des Performance-Index. Bis zur Stunde registriert der Dax 13.200 Punkte (plus 0,51 Prozent). Somit entwickelt sich die Deutsche Bank-Aktie schwächer als der Index, der sich um 0,51 Prozent und 67 Punkte verbessert.

Am Freitag den 27.10.2017 ist die Deutsche Bank-Aktie zum Preis von 14,49 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 14,55 Euro.

Die Deutsche Bank-Aktie liegt bis zur Stunde mit 20,6 Prozent erheblich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 17,82 Euro beträgt. Es war am 26. Januar 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 4. November 2016 und beträgt 10,71 Euro.

Auf 180,32 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 16:00 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 247,5 Millionen Euro gehandelt. Am 14. Mai 2007 wurde mit 108,14 Euro das Allzeit-Hoch der Deutsche Bank-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 30. September 2016 liegt bei 8,83 Euro.

26.10.2017 S&P Global senkt Deutsche Bank auf 'Sell' und Ziel auf 13,50 Euro

Das Analysehaus S&P Global hat die Deutsche Bank nach Zahlen fürs dritte Quartal von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 17,00 auf 13,50 Euro gesenkt. Es werde nach den deutlichen Ertragseinbußen hart für die Deutsche Bank, in die Wachstumsspur zurückzufinden, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer Studie vom Donnerstag. Überdies dürften die Kosten für die Integration der Postbank die Profitabilität in naher Zukunft schmälern./das/zb Datum der Analyse: 26.10.2017 10.41 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

