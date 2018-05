 Deutsche Bank-Aktie - WKN 514000: Deutsche Bank fällt 1,9 Prozent

Mit einem Rückgang von 1,9 Prozent gehörte der Anteilschein des Kreditinstituts Deutsche Bank zu den Verlustbringern des Tages. Beim Handelsende notierte der Anteilschein mit 10,82 Euro.

Deutsche Bank

FrankfurtDie Aktie des Finanzdienstleisters Deutsche Bank gehörte beim Handelsende mit einem Minus von 1,85 Prozent zu den klaren Verlustbringern des Tages. Im Vergleich zum Handelsschluss des Vortages von 11,02 Euro hatte sie sich um 20 Cent auf 10,82 Euro verschlechtert.

Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Sell" mit einem Kursziel von 8,30 Euro belassen. Die Perspektiven für das Privatkunden-Geschäft in Deutschland sowie für die Vermögensverwaltung verbesserten sich, schrieb Analyst Andrew Coombs in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie zu deutschen und schweizerischen Bank mit Blick auf die zweite Jahreshälfte. Bei der Deutschen Bank hob er indes die Verschuldungsquote negativ hervor.

Das Wertpapier gehörte im Dax mit 1,85 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier lag bei Ende des Parketthandels auf Platz 25 im unteren Drittel des Performance-Index. Der Dax schloss bei 13.069 Punkten (minus 0,35 Prozent). Deshalb entwickelte sich die Deutsche Bank-Aktie schlechter als der Index, der sich um 46 Punkte und 0,35 Prozent verschlechterte.

Mit einem Preis von 11,04 Euro war die Aktie am Freitag den 18.05.2018 in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 11,13 Euro.

Die Deutsche Bank-Aktie lag bei Ende des Parketthandels mit 37,5 Prozent erheblich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 17,31 Euro beträgt. Es war am 22. Mai 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 4. April 2018 und beträgt 10,82 Euro.

Auf 168,05 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 104,3 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Deutsche Bank-Aktie betrug 108,14 Euro und war am 14. Mai 2007 erreicht worden. Mit 8,83 Euro wurde das Allzeit-Tief am 30. September 2016 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

15.05.2018 Barclays startet Deutsche Bank mit 'Underweight' - Ziel 8 Euro

Die britische Investmentbank Barclays hat Deutsche Bank mit "Underweight" und einem Kursziel von 8 Euro in die Bewertung aufgenommen. "Es muss sich etwas ändern, nur was?" - so der Titel der am Dienstag vorliegenden Studie des Analysten Amit Goel. Laut seinen Schätzungen wird es die Bank in den kommenden Jahren schwer haben, eine Rendite über 2 bis 3 Prozent zu erwirtschaften. Die mit dem Zwischenbericht angekündigten Schritte führten zu kurzfristig sinkender Profitabilität und lösten die Probleme vermutlich nicht, so Goel./ag/ajx Datum der Analyse: 14.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

