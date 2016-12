 Deutsche Bank-Aktie - WKN 514000: Deutsche Bank fällt mit 0,5 Prozent gering

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtMinimal bergab geht es mit dem Kurs der Deutsche Bank. Derzeit verliert der Wert der Bank, der beim letzten Börsenschluss mit 18,08 Euro notierte, 10 Cent (0,53 Prozent). Zuletzt wird die Deutsche Bank-Aktie mit 17,98 Euro gehandelt.

Im Dax gehört der Anteilschein mit 0,53 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie liegt auf Position 25 im unteren Drittel der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 11.468 Punkten (unverändert 0,03 Prozent). Damit entwickelt sich die Deutsche Bank-Aktie schlechter als der Index.

Am Mittwoch ist die Aktie der Bank zum Preis von 18,24 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 18,43 Euro.

Die Deutsche Bank-Aktie liegt mit 21,3 Prozent erheblich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 22,86 Euro beträgt. Es war am 29. Dezember 2015 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 30. September 2016 und beträgt 9,90 Euro.

Auf 189,31 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 134,5 Millionen Euro gehandelt. Am 14. Mai 2007 wurde mit 108,14 Euro das Allzeit-Hoch der Deutsche Bank-Aktie erreicht. Mit 9,90 Euro wurde das Allzeit-Tief am 30. September 2016 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

19.12.2016 Citigroup senkt Deutsche Bank auf 'Sell' - Ziel hoch auf 17 Euro

Die US-Bank Citigroup hat die Aktien der Deutschen Bank nach der jüngsten Kursrally von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Analyst Andrew Coombs hob das Kursziel aber von 15 auf 17 Euro an. Angesichts eines Kursniveaus von mittlerweile mehr als 18 Euro sei eine mögliche Kapitalerhöhung des Finanzkonzerns nun überhaupt nicht mehr eingepreist, schrieb Coombs in einer Branchenstudie vom Montag. Die Aktien erschienen überbewertet. Daran ändere es auch nichts, dass seine Prognose für den bereinigten Vorsteuergewinn 2018 über der mittleren Markterwartung liege./mis/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.