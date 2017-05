 Deutsche Bank-Aktie - WKN 514000: Deutsche Bank gewinnt 1 Prozent

FrankfurtDie Aktie der Bank Deutsche Bank, die beim letzten Börsenschluss mit 17,19 Euro notierte, zeigt mit deutlichen 1,02 Prozent Plus und einem aktuellen Kurswert von 17,36 Euro eine positive Entwicklung.

Im Dax gehört der Anteilschein mit 1,02 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Die Aktie liegt auf Platz 27 in der Schlussgruppe der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 12.770 Punkten (unverändert 0 Prozent). Damit entwickelt sich die Deutsche Bank-Aktie besser als der Index.

Mit einem Preis von 17,38 Euro ist der Wert am Montag in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 17,38 Euro.

Die Deutsche Bank-Aktie liegt mit 2,6 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 17,82 Euro beträgt. Es war am 26. Januar 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 30. September 2016 und beträgt 8,83 Euro.

Bis um 09:15 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 2,59 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 1,5 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Deutsche Bank-Aktie beträgt 108,14 Euro und war am 14. Mai 2007 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 30. September 2016 liegt bei 8,83 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

09.05.2017 Goldman hebt Ziel für Deutsche Bank auf 16,40 Euro - 'Neutral'

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Bank nach der Berichtssaison der europäischen Banken von 15,80 auf 16,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Bei der Rendite auf das von der Bankenaufsicht voll anerkannte Eigenkapital (Rote) hätten die Deutschen ebenso wie Barclays, Credit Suisse und UBS in Summe etwas enttäuscht, schrieb Analyst Jernej Omahen in einer Studie vom Dienstag. Gleichwohl habe die Deutsche Bank bei der Kapitalausstattung positiv überrascht. Zudem verschob Omahen seinen Bewertungshorizont in die Zukunft, so dass das Kursziel leicht steige./la/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.