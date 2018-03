 Deutsche Bank-Aktie - WKN 514000: Deutsche Bank gewinnt mit 4,1 Prozent Zuwachs deutlich

Der Wert des Kreditinstituts Deutsche Bank gehörte mit einer positiven Entwicklung von 4,1 Prozent zu den Erfolgreichen des Tages. Bei Handelsschluss wurde der Anteilschein mit 13,02 Euro notiert.

Deutsche Bank

FrankfurtDie Aktie des Finanzdienstleisters Deutsche Bank, die beim letzten Börsenschluss mit 12,51 Euro notierte, zeigte mit klaren 4,08 Prozent Plus und einem Kurswert von 13,02 Euro eine positive Entwicklung.

Im Dax gehörte das Wertpapier mit 4,08 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Die Aktie lag am Ende des Handelstages auf Platz eins an der Spitze des Performance-Index. Der Dax schloss bei 12.310 Punkten (plus 1,67 Prozent). Daher entwickelte sich die Deutsche Bank-Aktie stärker als der Index, der sich um 1,67 Prozent und 203 Punkte verbesserte.

Am Montag den 12.02.2018 war die Aktie des Kreditinstituts zum Preis von 12,78 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch betrug 13,23 Euro.

Die Deutsche Bank-Aktie lag am Ende des Handelstages mit 26,4 Prozent erheblich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 17,69 Euro beträgt. Es war am 9. Mai 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 9. Februar 2018 und beträgt 12,37 Euro.

Bis um 17:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 316,81 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 369,9 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der Deutsche Bank-Aktie betrug 108,14 Euro und war am 14. Mai 2007 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 30. September 2016 lag bei 8,83 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

05.02.2018 SocGen belässt Deutsche Bank auf 'Sell' - Ziel 10,50 Euro

Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Die Großbank habe es trotz der jüngsten Warnung noch geschafft zu enttäuschen, schrieb Analyst Andrew Lim in einer am Montag vorliegenden Studie. Schwache Erträge und hohe Kosten blieben Kernprobleme. Lim bekräftigte seine Verkaufsempfehlung "aus voller Überzeugung"./ag/bek Datum der Analyse: 05.02.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.