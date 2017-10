 Deutsche Bank-Aktie - WKN 514000: Deutsche Bank legt 1 Prozent zu

FrankfurtUnbedeutend nach oben geht es mit dem Kurs der Deutsche Bank-Aktie. Bislang gewinnt der Anteilschein des Kreditinstituts 14 Cent (0,98 Prozent) im Vergleich zum Schlusswert von 14,24 Euro des Vortages. Zuletzt wird die Deutsche Bank-Aktie mit 14,38 Euro gehandelt.

Der Anteilschein gehört im Dax mit 0,98 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Die Aktie liegt derzeit auf Platz zwei in der Spitzengruppe des Index. Der Dax realisiert derzeit 13.001 Punkte (unverändert 0,02 Prozent). Damit entwickelt sich die Deutsche Bank-Aktie besser als der Index, der sich um 3 Punkte und 0,02 Prozent verschlechtert.

Mit einem Preis von 14,20 Euro ist der Wert am Dienstag den 24.10.2017 in den Handel gegangen und erreicht zwischenzeitlich ein Tageshoch von 14,39 Euro.

Die Deutsche Bank-Aktie liegt derzeit mit 19,3 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 17,82 Euro beträgt. Es war am 26. Januar 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 4. November 2016 und beträgt 10,71 Euro.

Bis um 09:30 Uhr beläuft sich der Umsatz mit der Aktie auf 14,96 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 7,5 Millionen Euro gehandelt. Am 14. Mai 2007 wurde mit 108,14 Euro das Allzeit-Hoch der Deutsche Bank-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 30. September 2016 liegt bei 8,83 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

23.10.2017 Citigroup belässt Deutsche Bank auf 'Sell' - Ziel 9,50 Euro

Die Citigroup hat die Aktie der Deutschen Bank vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 9,50 Euro belassen. Das zweite Quartal in Folge seien die Kapitalmarkttrends in Europa schwach gewesen und es scheine, als habe sich das auch im Oktober fortgesetzt, schrieb Analyst Andrew Coombs in einer Branchenstudie zu Banken vom Montag. Aktien hätten sich in diesem Zeitraum besser als das Geschäft mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen entwickelt. Da Schweizer Banken vergleichsweise stärker auf Aktien ausgerichtet seien, dürften sie am meisten davon profitiert haben. Deutsche Bank und Barclays dürften die Konsensschätzungen verfehlen./ck/la Datum der Analyse: 23.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.