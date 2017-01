 Deutsche Bank-Aktie - WKN 514000: Deutsche Bank legt mit 5 Prozent dramatisch zu

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDie Aktie des Kreditinstituts Deutsche Bank, die beim letzten Börsenschluss mit 18,35 Euro notierte, zeigt mit beträchtlichen 5,02 Prozent Plus und einem aktuellen Kurswert von 19,27 Euro eine positive Entwicklung.

Die Investmentbank Equinet hat die Aktie der Deutschen Bank nach Pressespekulationen über einen Teilbörsengang (IPO) der Fondstochter Deutsche Asset Management auf "Neutral" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Es sei recht wahrscheinlich, dass das Finanzinstitut nach verschiedenen Optionen suche, um sein Kapital aufzustocken, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer Studie vom Mittwoch. Einen teilweisen Börsengang sieht er mit gemischten Gefühlen. Einerseits würde die Bank damit ihre Kronjuwelen weggeben, andererseits wäre ein 25-Prozent-IPO eine in Betracht zu ziehende Option, falls so die Kapitalquoten deutlich gesteigert werden könnten.

Im Dax gehört der Anteilschein mit 5,02 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Der Schein liegt auf Rang eins an der Spitze des Index. Der Dax liegt derzeit bei 11.796 Punkten (plus 1,74 Prozent). Damit entwickelt sich die Deutsche Bank-Aktie stärker als der Index.

Am Mittwoch ist die Deutsche Bank-Aktie zum Preis von 18,51 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 19,34 Euro.

Die Deutsche Bank-Aktie liegt mit -2,3 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch, das 18,84 Euro beträgt. Es war am 14. März 2016 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 30. September 2016 und beträgt 9,90 Euro.

Bis um 16:00 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 235,41 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 93,5 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Deutsche Bank-Aktie beträgt 108,14 Euro und war am 14. Mai 2007 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 30. September 2016 liegt bei 9,90 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

23.01.2017 Commerzbank hebt Ziel für Deutsche Bank auf 14 Euro - 'Reduce'

Die Commerzbank hat das Kursziel für Deutsche Bank von 12 auf 14 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Reduce" belassen. Analyst Michael Dunst hob in einer Studie vom Montag seine Gewinnannahmen je Aktie für 2016 an und begründete dies mit dem unerwartet guten Abschneiden der Bank im vierten Quartal und der jüngsten Einigung im Hypotheken-Streit in den USA. Er bemängelte jedoch gleichzeitig die weiterhin knappe Kapitalsituation des Geldhauses./tav/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

