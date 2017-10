 Deutsche Bank-Aktie - WKN 514000: Deutsche Bank mit geringen Kursgewinnen von 0,8 Prozent

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer Anteilschein des Kreditinstituts Deutsche Bank gehörte bei Ende des Parketthandels mit einem Zuwachs von 0,77 Prozent zu den nahezu konstanten Werten des Tages. Im Vergleich zum Vortagswert von 14,25 Euro konnte sie sich minimal um 11 Cent auf 14,36 Euro verbessern.

Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Analyst Jon Peace zog in einer Studie vom Mittwoch erste Rückschlüsse für europäische Investmentbanken aus den jüngsten Branchenresultaten der US-Konkurrenten. Die Aussagen zum Ausblick deuteten auf ein saisonal normales Handelsumfeld im Schlussquartal hin - mit einer gewissen Widerstandsfähigkeit bei den Erträgen im Investmentbanking.

Im Dax gehörte der Anteilschein mit 0,77 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Der Schein lag beim Handelsende auf Platz elf im Mittelfeld des Performance-Index. Der Dax schloss bei 13.037 Punkten (plus 0,32 Prozent). Daher entwickelte sich die Deutsche Bank-Aktie besser als der Index, der sich um 0,32 Prozent und 42 Punkte verbesserte.

Am Mittwoch den 18.10.2017 war die Aktie des Kreditinstituts zum Preis von 14,25 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch betrug 14,41 Euro.

Die Deutsche Bank-Aktie lag beim Handelsende mit 19,4 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 17,82 Euro beträgt. Es war am 26. Januar 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 4. November 2016 und beträgt 10,71 Euro.

Auf 87,80 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 96,3 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der Deutsche Bank-Aktie betrug 108,14 Euro und war am 14. Mai 2007 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 30. September 2016 lag bei 8,83 Euro.

06.10.2017 RBC senkt Ziel für Deutsche Bank auf 13,50 Euro - Sector Perform

Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Deutsche Bank von 14,00 auf 13,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Investmentbanking-Erträge könnten im laufenden Jahr schlechter ausfallen als von der Bank signalisiert, schrieb des RBC-Analystenteam in einer Studie vom Freitag. Die RBC reduzierte ihre Ertrags- und Gewinnprognosen (EPS) für die Deutsche Bank der Jahre 2017 bis 2019./edh/tih Datum der Analyse: 06.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.