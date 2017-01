 Deutsche Bank-Aktie - WKN 514000: Deutsche Bank mit geringen Kursverlusten von 0,8 Prozent

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtLeichte Enttäuschung bei den Anlegern von Deutsche Bank. Bisher fällt die Aktie der Bank minimal auf den aktuellen Stand von 17,33 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um 0,83 Prozent kaum spürbar verschlechtert.

Im Dax gehört der Anteilschein mit 0,83 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Der Schein liegt auf Position 30 am Ende der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 11.554 Punkten (plus 0,12 Prozent). Damit entwickelt sich die Deutsche Bank-Aktie schlechter als der Index.

Am Mittwoch ist die Deutsche Bank-Aktie zum Preis von 17,66 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 17,67 Euro.

Die Deutsche Bank-Aktie liegt mit 10,3 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 19,32 Euro beträgt. Es war am 19. Januar 2016 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 30. September 2016 und beträgt 9,90 Euro.

Auf 44,88 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 10:15 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 20,8 Millionen Euro gehandelt. Am 14. Mai 2007 wurde mit 108,14 Euro das Allzeit-Hoch der Deutsche Bank-Aktie erreicht. Mit 9,90 Euro wurde das Allzeit-Tief am 30. September 2016 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

16.01.2017 Goldman hebt Ziel für Deutsche Bank auf 18,20 Euro - 'Neutral'

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Bank von 14,80 auf 18,20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Seit dem vierten Quartal 2016 hätten sich die regulatorischen und die juristischen Risiken für die europäischen Banken verringert, schrieb Analyst Jernej Omahen in einer Branchensudie vom Montag. Insofern sei die Aufwertung des Sektors seit der US-Wahl zumindest teilweise gerechtfertigt. Der Experte reduzierte seine Prognosen für die Kapitalkosten für die Branche und verlagerte den Bewertungshorizont um ein Jahr in die Zukunft./edh/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.