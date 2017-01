 Deutsche Bank-Aktie - WKN 514000: Deutsche Bank mit geringen Kursverlusten von 1,2 Prozent

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDie Anleger von Deutsche Bank haben keinen Grund zur Freude. Bislang gibt der Anteilschein des Finanzdienstleisters klar nach. Derzeit erreicht das Papier den aktuellen Stand von 18,10 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 1,23 Prozent verschlechtert.

Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat das Kursziel für die Aktie der Deutschen Bank von 10 auf 16 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Erträge im Investmentbanking sollten sich im ersten Halbjahr gegenüber dem schwachen Vorjahreszeitraum erholen, schrieb Analyst Andrew Stimpson in einer Branchenstudie vom Montag. Entscheidend sei, wie weit sich das in den Gewinnen niederschlage. Unter den europäischen Banken bevorzugt Stimpson die Credit Suisse, der er hier die besten Möglichkeiten einräumt. Die Deutsche Bank dürfte letztlich um eine Kapitalerhöhung nicht herum kommen, um mit der besser kapitalisierten US-Konkurrenz mithalten zu können.

Im Dax gehört das Wertpapier mit 1,23 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie liegt auf Position 25 im unteren Drittel der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 11.567 Punkten (minus 0,27 Prozent). Daher entwickelt sich die Deutsche Bank-Aktie schlechter als der Index.

Mit einem Preis von 18,19 Euro ist der Anteilschein am Montag in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 18,34 Euro.

Die Deutsche Bank-Aktie liegt mit 16,1 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 21,58 Euro beträgt. Es war am 13. Januar 2016 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 30. September 2016 und beträgt 9,90 Euro.

Auf 126,10 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 149,4 Millionen Euro gehandelt. Am 14. Mai 2007 wurde mit 108,14 Euro das Allzeit-Hoch der Deutsche Bank-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 30. September 2016 liegt bei 9,90 Euro.

04.01.2017 Barclays hebt Ziel für Deutsche Bank auf 19 Euro - 'Equal Weight'

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Aktie der Deutschen Bank von 12,50 auf 19,00 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. Analyst Jeremy Sigee erhöhte in einer Branchenstudie vom Mittwoch seine Schätzungen für den Vorsteuergewinn der Jahre 2017 und 2018 um zwei beziehungsweise vier Prozent. Noch immer gebe es aber Unsicherheiten um die Kapitalsituation des Instituts./ajx/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

