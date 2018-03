 Deutsche Bank-Aktie - WKN 514000: Deutsche Bank mit guten Kursgewinnen

Die Aktie des Kreditinstituts Deutsche Bank gehört heute mit einem Anstieg von 1,2 Prozent zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wird die Aktie mit 13,30 Euro gehandelt.

Deutsche Bank

FrankfurtAufwärts geht es heute mit dem Wert von Deutsche Bank. Bis zur Stunde gewinnt der Wert des Kreditinstituts 16 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 13,15 Euro und macht damit deutliche 1,18 Prozent gut. Zuletzt wurde die Deutsche Bank-Aktie mit 13,30 Euro gehandelt.

Goldman Sachs hat die Aktie der Deutschen Bank vor Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14,30 Euro belassen. Zur Präsentation des Geschäftsberichts für das dritte Quartal werde sich das Management erstmals wieder direkt an den Markt wenden, seit Mitte September die extremen Aktienkursschwankungen eingesetzt hätten, schrieb Analyst Jernej Omahen in einer Studie vom Mittwoch. Im Fokus dürften die Rechtsstreitigkeiten, die dünne Kapitaldecke und die Liquidität stehen und erst dann die operativen Trends. Das US-Geschäft der Bank mit Anleihen, Devisen und Rohstoffen (FICC) sollte im dritten Quartal stark verlaufen sein.

Im Dax gehört der Wert mit 1,18 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Der Anteilschein liegt auf Rang vier im oberen Drittel der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 10.709 Punkten (minus 0,44 Prozent). Daher entwickelt sich die Deutsche Bank-Aktie stärker als der Index.

Mit einem Preis von 13,02 Euro ist der Wert am Mittwoch in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 13,35 Euro.

Die Deutsche Bank-Aktie liegt mit 52,3 Prozent erheblich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 27,87 Euro beträgt. Es war am 29. Oktober 2015 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 30. September 2016 und beträgt 9,90 Euro.

Bis um 17:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 115,50 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 167,7 Millionen Euro gehandelt. Am 14. Mai 2007 wurde mit 108,14 Euro das Allzeit-Hoch der Deutsche Bank-Aktie erreicht. Mit 9,90 Euro wurde das Allzeit-Tief am 30. September 2016 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

25.10.2016 Morgan Stanley senkt Ziel für Deutsche Bank - 'Equal-weight'

Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für die Aktie der Deutschen Bank von 14,50 auf 13,70 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Equal-weight" belassen. Die Bank sei noch weit von ihrer bis 2018 angestrebten Kapitaldecke entfernt, schrieb Analystin Giulia Aurora Miotto in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Die Expertin sieht aktuell eine Lücke von 8,5 Milliarden Euro. Die Aktien seien zwar im Branchenvergleich sehr günstig, eine echte Neubewertung sei aktuell aber nicht zu erwarten./ag/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.