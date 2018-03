 Deutsche Bank-Aktie - WKN 514000: Deutsche Bank mit Kursgewinnen von 1,1 Prozent

Der Wert des Finanzdienstleisters Deutsche Bank gehört mit einer Steigerung von 1,1 Prozent zu den Erfolgreichen des Tages. Derzeit notiert der Anteilschein mit 12,69 Euro.

FrankfurtFreude bei den Aktionären des Deutsche Bank-Papieres. Derzeit kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index gut zulegen. Zuletzt erreicht der Anteilschein des Kreditinstituts den Stand von 12,69 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages um 1,13 Prozent verbessern.

Im Dax gehört der Wert mit 1,13 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Der Anteilschein liegt bislang auf Platz sieben im oberen Drittel des Performance-Index. Der Dax verzeichnet bislang 12.276 Punkte (plus 0,48 Prozent). Damit entwickelt sich die Deutsche Bank-Aktie stärker als der Index, der sich um 59 Punkte und 0,48 Prozent verbessert.

Mit einem Preis von 12,64 Euro ist der Wert am Dienstag den 20.03.2018 in den Handel gegangen und erreicht zwischenzeitlich ein Tageshoch von 12,75 Euro.

Die Deutsche Bank-Aktie liegt bislang mit 28,3 Prozent erheblich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 17,69 Euro beträgt. Es war am 9. Mai 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 9. Februar 2018 und beträgt 12,37 Euro.

Auf 53,02 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 15:00 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 61,2 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Deutsche Bank-Aktie beträgt 108,14 Euro und war am 14. Mai 2007 erreicht worden. Mit 8,83 Euro wurde das Allzeit-Tief am 30. September 2016 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

19.03.2018 Independent Research belässt Deutsche Bank auf 'Kaufen'

Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 16,50 Euro belassen. Wichtig für die Kursentwicklung werde das Abschneiden der Bank im Handelsgeschäft im laufenden ersten Quartal 2018, schrieb Analyst Markus Rießelmann in einer am Montag vorliegenden Studie. Eine positive Überraschung würde Rückwind liefern. Grundsätzlich sei das Marktumfeld günstig. Der Börsengang der Vermögensverwaltungstochter DWS sollte problemlos verlaufen./mis/ag Datum der Analyse: 19.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

