 Deutsche Bank-Aktie - WKN 514000: Deutsche Bank mit wenig Bewegung

Der Wert des Kreditinstituts Deutsche Bank zeigte wenig Änderung. Bei Börsenschluss wurde die Aktie mit 12,85 Euro notiert.

Deutsche Bank

FrankfurtDie Anleger der Deutsche Bank-Aktie hatten keinen richtigen Grund zur Freude. Bis zum Ende des Handelstages konnte die Aktie unwesentlich zulegen. Zuletzt erreicht der Anteilschein des Kreditinstituts den Stand von 12,85 Euro und verbesserte sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 0,22 Prozent.

Im Dax gehörte das Wertpapier mit 0,22 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Der Wert lag bei Ende des Parketthandels auf Platz 14 im Mittelfeld des Performance-Index. Der Dax schloss bei 12.115 Punkten (plus 0,2 Prozent). Daher entwickelte sich die Deutsche Bank-Aktie unbedeutend besser als der Index, der sich um 24 Punkte und 0,2 Prozent verbesserte.

Am Dienstag den 06.03.2018 war die Deutsche Bank-Aktie zum Preis von 12,98 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch betrug 13,08 Euro.

Die Deutsche Bank-Aktie lag bei Ende des Parketthandels mit 27,3 Prozent erheblich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 17,69 Euro beträgt. Es war am 9. Mai 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 9. Februar 2018 und beträgt 12,37 Euro.

Auf 135,11 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 165,6 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der Deutsche Bank-Aktie betrug 108,14 Euro und war am 14. Mai 2007 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 30. September 2016 lag bei 8,83 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

21.02.2018 Goldman senkt Ziel für Deutsche Bank auf 15 Euro - 'Neutral'

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Bank von 15,10 auf 15 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Im bisherigen Jahresverlauf 2018 habe sich das Handelsumfeld für europäische Investmentbanken verbessert, schrieb Analyst Jernej Omahen in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Nach vorgelegten Zahlen für das Schlussquartal 2017 habe er zudem seine Schätzungen für die einzelnen Banken überarbeitet. Für die Deutsche Bank scheine es herausfordernd zu sein, eine Eigenkapitalverzinsung zu erzielen, die deutlich über den Kapitalkosten liegt./ck/zb Datum der Analyse: 21.02.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.